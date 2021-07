Demolición de la fábrica incendiada depende de FGJ

Serán los peritajes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), además de los trabajos de revisión de la alcaldía Benito Juárez, los que determinen si la fábrica de "calaveras" de automóviles que se incendió la tarde del miércoles debe ser demolida.

Lo anterior fue señalado por autoridades locales, quienes al concluir los trabajos de remoción, mitigación y enfriamiento del inmueble ubicado en San Simón Ticuman, hicieron una inspección ocular donde hallaron presuntas fallas estructurales.

En el lugar de los hechos, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, señaló que el inmueble debía ser demolido; sin embargo, después la dependencia refirió que será a través de los peritajes de la fiscalía capitalina que se determine esta acción.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ángel Luna Pacheco, director ejecutivo de Protección Civil de Benito Juárez, comentó que hasta el momento no se puede saber cuál es el grado de los daños en el inmueble, por lo que habría que esperar los resultados.

Explicó que en una revisión del predio se pudieron observar daños debido al incendio; sin embargo, no adelantó que estos ameritan una demolición total de la fábrica.

El inmueble quedó bajo resguardo policial y por los mismos dueños de la fábrica, quienes incluso entregaron sus manuales de Protección Civil, los cuales serán revisados por las autoridades de la demarcación.

El miércoles se registró un incendio al interior de una fabrica ubicada en la colonia San Simón Ticuman, Benito Juárez, movilizó a los cuerpos de emergencia quienes trabajaron para mitigarlo hasta entrada la noche del miércoles; por estos hechos, seis personas, cinco bomberos y un directivo, resultaron lesionados con golpes y quemaduras que no ameritaron traslado a un hospital, además se evacuaron a 250 habitantes de predios aledaños.

El siniestro inició cerca de las 18:00 horas cuando se reportó al interior de una nave industrial de 2 mil 400 metros cuadrados, por lo que se quemó pinturas, solventes y autopartes.