Denise Dresser presenta demanda de amparo contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La politóloga y académica Denise Dresser presentó una demanda de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por las agresiones verbales emitidas contra ella en durante sus conferencias mañaneras.

En su columna del periódico Reforma, titulada "Demandé a AMLO", Denise Dresser señala que "Como víctima de ese asesinato verbal, ya que he sido mencionada 87 veces en el circo romano de Palacio Nacional, decidí ejercer mi derecho, y el de todas y todos a defenderme de un gobernante abusivo".

Explica que en septiembre metió una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el Presidente "por las menciones mentirosas sobre mí, incluyendo cuando me llamó 'agente de un gobierno extranjero'. Demandé a AMLO porque no cuento con mecanismos que me permitan contra-argumentar o defenderme, y ningún otro difamado o difamada tampoco".

Señala que la demanda también fue porque está violando sus derechos y los de todos, al inhibir la libertad de expresión, que produce su discurso, por lo que recordó el altercado que tuvo con simpatizantes de López Obrador cuando marchó contra la reforma militar.

"Basta con recordar la violencia con la cual un grupo de simpatizantes suyos me sacó del Zócalo a gritos y empujones, en una marcha contra la militarización. Basta con ver cómo la violencia verbal de AMLO -y su permiso para agredir- salta de la mañanera, a las redes sociales, y de ahí a las calles".

También habló sobre la reciente amenaza de muerte en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, de quien en redes sociales circula un meme de ella presentándola como "El problema", y una bala como "La solución".

"Basta", en defensa de mi nombre y de todos los difamados: Dresser

Aseguró que seis meses después, la jueza que recibió su denuncia sentenció que no tenía derecho a ampararse porque las mañaneras "no constituían un acto de autoridad", por lo que Dresser mencionó que "sabemos que se pagan con recursos públicos y desde ahí se gobierna vía órdenes, decretos e instrucciones".

Indicó que hace días metió un recurso de revisión que espera llegue a la Corte.

"Yo digo "basta" en defensa de mi nombre, y en defensa de todos los difamados, agredidos, denostados injustamente. Deseo que los jueces defiendan el derecho de la ciudadanía a recibir información gubernamental veraz, objetiva, oportuna y sin sesgos como lo señala la Constitución. López Obrador me conoce desde hace muchos años, ha ido a desayunar a mi departamento, en numerosas instancias marché a su lado cuando era luchador social, y lo defendí. Hoy veo que traiciona a sus amigos, a las causas compartidas, y a la democracia. Por eso lo demandé.", acusó.