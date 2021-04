Denise Dresser responde a AMLO sobre precio de la gasolina

En su conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó un aumento en el precio de la energía eléctrica ni de los combustibles "desde que llegamos al gobierno" y señaló a la periodista Denise Dresser por decir que la gasolina había aumentado 34%.

En Palacio Nacional, el Presidente indicó que ha cumplido con su compromiso de no incrementar los precios de los energéticos "en términos reales"; es decir, más allá de la inflación.

"En el caso de las gasolinas y del diesel, la luz, no ha aumentado por encima de la inflación, incluso de han quedado abajo del aumento inflacionario, hemos cumplido", expresó López Obrador.

"Es de dominio público que no ha habido gasolinazos", agregó y acusó a sus adversarios de atacarlo y de no ser honestos porque "cuando mal gobernaron", había aumento constante al precio de la gasolina.

"Hace poco comentaba yo que una intelectual orgánica, una periodista del conservadurismo, decía que las gasolinas habían aumentado 34% y yo no imaginé por qué llegó a esa conclusión. Luego alguien me explicó de las cuentas que hizo, porque además esto que sostuvo esta señora periodista, lo retuiteó Aguilar Camín y todo este grupo de intelectuales, de periodistas vinculados al régimen corrupto, todos ellos se beneficiaban de la corrupción", expresó el Presidente.

Asimismo, López Obrador denunció que gobiernos anteriores dejaron como herencia el comprar hasta el 65% de la gasolina que se consume en el país y al bajar el precio del crudo y de las gasolinas, "nosotros tomamos la decisión en la pandemia de no aumentar el precio, aún cuando el compromiso era que no se incrementara más allá de la inflación".

"Si nosotros recibimos el precio de la gasolina en 19 pesos el litro, se pudo, sí, está en 19; bajó, llegó a estar hasta en 15 porque nos costaba menos comprarla. ¿Qué hace esta señora?, utiliza ese precio, de ese mes, y a partir de ahí, pues proyecta el incremento de 34%.

"Pero nosotros llegamos y la gasolina costaba 19-20 pesos y ahora sigue costando 19-20 pesos, que se fue el compromiso", dijo el Presidente.

Al respecto, Denise Dresser refirió en redes sociales que López Obrador "se ha vuelto un gran economista que explica los precios en términos reales".

"Ojalá se tome una foto en las bombas de cualquier gasolinera periódicamente, como lo hacía el AMLO que denunció los aumentos nominales de la gasolina para llegar al poder", escribió la analista política.

"Y la próxima vez que cualquier ciudadano vaya a cargar gasolina, por favor insista en pagar sólo el precio que AMLO dice que cuesta. Suerte con eso", agregó.