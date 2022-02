Denise Dresser responde "con lógica presidencial" a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Al mencionar en su conferencia mañanera de este martes los cables de WikiLeaks y que ningún periodista demanda la libertad de Julian Assange, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la politóloga Denise Dresser "iba a la embajada de Estados Unidos a informar".

"Pues son los cables de la información secreta y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar.

"Entonces, qué me puede sorprender que ahora siga con esa postura o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, como este grupo de Claudio X. González, de la señora Casar. Es lo mismo.

"Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace dos siglos", expresó López Obrador.

Tras haber sido mencionada en la mañanera, Denise Dresser publicó una carta pública en redes sociales, "con el objeto de enfrentar la más reciente calumnia presidencial".

En su texto, la politóloga señaló que López Obrador ha afirmado en dos ocasiones que es "informante" del gobierno de Estados Unidos porque su nombre aparece en un cable de WikiLeaks con fecha del 19 de junio de 2006.

"Y en efecto, mi nombre está ahí. Pero también aparece–en otras fechas– el nombre del presidente López Obrador, el de Rogelio Ramírez de la O, el de Marcelo Ebrard, y el de Gerardo Esquivel. Yo acudí hace 15 años, invitada para hablar sobre la elección en puerta y expresé puntos de vista conocidos, publicados y públicos, como lo he hecho en otras ocasiones en embajadas, no solo en la de Estados Unidos. Transmitir información–vía cables—sobre eventos en los que se analizan temas es parte de las tareas diplomáticas, y las embajadas de México en el extranjero también lo hacen", refirió Dresser en la carta enviada a la opinión pública.

"Si aplicamos la lógica presidencial, según la cual asistir a una Embajada extranjera es suficiente para ser catalogado como ´informante´, el presidente también lo es", agregó al recordar la presencia de López Obrador en la embajada estadounidense.

De acuerdo con un cable clasificado enviado por el embajador Antonio Garza, Denise Dresser indicó que López Obrador, entonces candidato presidencial, "buscó sentar el trabajo preparatorio para solicitar asistencia, en caso de ganar".

"También reveló la intención de apoyarse en los militares, contradiciendo la promesa de sacar al Ejército de las calles que haría doce años más tarde. Le dijo al Embajador que quería seguir reuniéndose con funcionarios de Estados Unidos para discutir áreas de colaboración y apoyo necesario para lograr su objetivo", refirió la politóloga.

Dresser indicó que, como se constata en WikiLeaks, López Obrador sí reveló planes al embajador estadounidense.

"Si aplicamos el criterio presidencial que convierte en espía a cualquiera que va a una Embajada, aquella reunión que él sostuvo en 2006, debería ser suficiente para clasificarlo como ´informante´ de un gobierno extranjero. En mi caso no aplica. En el suyo quizás él querría explicar por qué dijo lo que dijo, y a quien se lo dijo", añadió en su carta.