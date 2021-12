Denuncia contra consejeros de INE, decisión política y de corte autoritario: Murayama

Luego de que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, desistió de emprender acciones jurídicas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero electoral Ciro Murayama afirmó que la denuncia presentada fue una decisión estrictamente política y de corte autoritario.

A través de redes sociales, Ciro Murayama expresó que "menos mal" que la Presidencia de San Lázaro detuvo su "intención de perseguir penalmente a los consejeros del INE".

El consejero electoral refirió que la acción contra los consejeros del INE se hizo "tras la amplia reprobación pública a su pretensión".

"Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario", escribió Murayama.

---Presidencia de San Lázaro desiste de denuncia contra consejeros del INE

La Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, confirmó que se desistió de emprender acciones jurídicas contra los consejeros del INE por la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato.

"La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE", indicó a través de redes sociales.

"Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente", agregó.

---AMLO celebra que presidente de San Lázaro desista de denuncia a consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados desistiera de su demanda contra los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato.

"No creo (que se afecte la autonomía del INE). Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirar (...) que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez que presenta una denuncia porque considera que es un delito el cometido y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo, y dice ´me retracto y ya no continúo', y no va ratificarla, pero que bien que lo hizo", declaró.