Denuncia contra Encinas no resta valor a pruebas, informa Centro de Derechos Humanos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín aseguró que la no verificación de algunas partes del informe sobre el caso Iguala, que elaboró la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), no le resta valor a las pruebas que existen sobre los nexos entre el narcotráfico y el 27 Batallón de Infantería.

"Con anuencia del mando, militares acusados en #Ayotzinapa buscan confundir. La no verificación de partes de informe #COVAJ no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y 27 Batallón.

"La campaña vs el caso viene de sector castrense no de orgs. de #DDHH", enfatizó la ONG a través de su cuenta de Twitter.

Este martes, los abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero, una denuncia por la presunta fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, contra el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

En conferencia de prensa, los litigantes urgieron a la FGR que cite como testigos a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al propio Encinas, quien elaboró el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el pasado 18 de agosto y a diferentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Reiteramos: los miembros del Ejército no tuvieron participación en los hechos que falsamente le atribuye la Comisión", señalaron.

Esta semana, el propio Encinas Rodríguez aseguró que existe una intensa campaña para desprestigiar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.