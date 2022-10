Denuncia diputada de Morena corrupción en su grupo parlamentario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- La diputada Adela Ramos Juárez, de Morena, denunció que dentro de su grupo parlamentario hay corrupción, y que fue removida de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, por apoyar que comparezcan los responsables de un presunto desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

"Mi coordinador, en el afán de proteger esos fraudes y tapar esas estafas, y toda la corrupción que hay, porque la razón no tiene color, como siempre lo he dicho, por haber asistido a la sesión, fue que él procedió a quitarme la comisión de Vigilancia", refirió en la sesión de la comisión.

Detalló que fue removida de la comisión solo por haber asistido a una sesión en donde trataron el tema de presunto desvío de recursos en Segalmex, el pasado 18 de agosto.

"Quiero reiterar mi postura de la injusticia que se vive, de la corrupción dentro del grupo parlamentario de Morena, que en daño no es el partido, es el grupo neoliberal que está operando dentro", comentó.

Y abundó en que los temas que se trataron en esa sesión fueron: "el caso de supuesto desvío de recursos en Segalmex y del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello".

Además, exigió que comparezcan los responsables del presunto desvío de recursos de Segalmex.

"Exijo que se aclare y comparezcan todos los implicados de Segalmex, porque es un daño que ha afectado a la población más pobre y más vulnerable del país".