Denuncia García Vilchis "una verdadera campaña de desinformación" contra reforma

Ante la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera, acusó "una verdadera campaña de desinformación plagadas de noticias falsas y prejuicios disfrazados de información".

En la conferencia mañanera de López Obrador de este miércoles en Palacio Nacional, García Vilchis presentó un análisis de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la cobertura informativa con el que, dijo, "se puede ver el sesgo en los medios tradicionales y digitales".

Refirió que de dos mil 641 notas publicadas en radio, televisión, periódicos y páginas web, la CFE detectó mil 100 notas negativas frente a 105 notas positivas.

"La desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas", dijo la encargada de "las mentiras de la semana" al agregar que el análisis de la CFE coincide con el hecho por la empresa Intélite, especializada en medios de comunicación.

"Ambos casos registran el resultado de la campaña lanzada por la derecha. Las empresas afectadas por la reforma, como Femsa, Coca-Cola; en medios de información y redes con notas y reportajes que tuercen la información, con argumentos no veraces, con videos alarmistas, infografías engañosas y las voces de presuntos especialistas que mienten abiertamente para descalificar la reforma eléctrica", expresó.

Elizabeth García Vilchis mencionó que con la reforma eléctrica de López Obrador "simplemente se van a cambiar las reglas del mercado", poniendo en el centro al interés público del privado.

Acusó que las empresas no quieren que se apruebe la reforma porque se acabarían sus privilegios y señaló a empresas como Oxxo de pagar menos por la electricidad que un hogar.

Llamó a las personas a que no se dejen engañar por analistas que defienden privilegios de particulares.