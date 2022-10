Denuncia Monreal campaña en redes sociales para atacarlo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila denunció la existencia cientos de bots que se han dedicado diariamente a atacarlo desde hace 16 meses y al mismo tiempo alaban a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa en la que condenó el presunto espionaje en su contra y que se utilicen ese tipo de estrategias para atacar a los adversarios, el líder de Morena en el Senado anunció que encargó la elaboración de un estudio forense para identificar las cuentas en redes sociales que lo han golpeado y a la vez elogian a la jefa de Gobierno.

"Es un estudio forense para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas de redes que me atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a la aspirante. (...) Pero tengo la correlación; tienen 16 meses golpeándome, 16 meses y voy a denunciarlos a Twitter, a Facebook y a las redes, porque es verdaderamente insolente lo que están haciendo. Es una guerra fratricida al interior de Morena, que no les va a resultar y que creo, al contrario, debilitan al movimiento y ponen en riesgo el triunfo del 24", advirtió.

-¿Se refiere a Claudia Sheinbaum?, se le cuestionó.

"Sí, sí, porque es muy clara la correlación de las cuentas. Las que me atacan a mí son las que alaban a ella, son las mismas y pareciera un sistema, me imagino que importado del extranjero porque sus asesores son extranjeros, y es una cantidad millonaria que gastan en bots impresionante, impresionante. Ya no van con convenios, aunque los están haciendo con medios convencionales, sino el dinero lo están invirtiendo en redes, que es una escandalosa cantidad millonaria que gastan para golpearme", respondió.