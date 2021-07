Denuncia PAN "dictadura sanitaria" en proceso de vacunación

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, denunciaron que en México existe una "dictadura sanitaria" en el proceso de vacunación, y exigieron al gobierno federal descentralizarlo para que estados, municipios e iniciativa privada, puedan involucrarse directamente y lograr acelerar la inmunización de las y los mexicanos.

En conferencia de prensa sostuvieron que ello resulta urgente, frente a la tercera ola de contagios por coronavirus y el regreso a clases presenciales el 30 de agosto.?"En Acción Nacional le exigimos al gobierno ya descentralizar el proceso de vacunación para que los gobiernos estatales, municipales e iniciativa privada puedan participar activamente en la aplicación de las vacunas, porque sólo así podemos lograr que más de 25 millones de estudiantes de educación básica pueda quedar protegidos contra el Covid, previo a su regreso a clases", demandó Cortés Mendoza.

Ramírez Barba, recordó que somos el único país del mundo donde la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de comprar las vacunas y donde la Secretaría de Seguridad se encarga de supervisar el proceso.

"Esos dos hechos, le dicen claramente al mundo, que México hoy tiene un gobierno sin pies ni cabeza, que no le importa poner en riesgo la vida de la gente, con tal de seguir haciendo política. No es posible que sigan manejándose a decretazos a 514 días de haber iniciado esta pandemia, que sigan como si fuera un periodo ordinario, yo le llamo una dictadura sanitaria actuando con negligencia criminal", aseveró.

Cortés Mendoza sostuvo que hay capacidad de gobiernos estatales y municipales para aplicar y adquirir la vacuna y también formar parte del sistema Nacional de vacunación.

"Nosotros creemos que, más vale tarde que nunca, el gobierno debe reconocer que se equivocaron, que politizaron un problema de salud pública, que no pudieron, que la pandemia los rebasó. Desde el inicio se tuvo y ahora tenemos que enfrentar la pandemia del Covid todos: gobierno federal, estados, municipios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones gremiales y especialistas", apuntó.

El líder panista manifestó que ya han acudido a instancias nacionales e internacionales para denunciar al gobierno federal "por arriesgar la vida de las personas por negligencia criminal".

Añadió que, a 16 meses de la pandemia, estamos a punto de alcanzar oficialmente 4 veces el "escenario muy catastrófico" de 60 mil muertos, y el gobierno sigue de tropiezo en tropiezo.

Por ese motivo, exigió a los integrantes del Consejo General de Salubridad tomar las riendas de la pandemia, para terminar con el "cuello de botella" generado por el gobierno en el proceso de vacunación.

De lo contrario, aseguró, "México seguirá sin poder salir exitosamente de esta severa crisis que ha provocado pérdidas irreparables de vidas humanas y pérdidas económicas y de empleos que costará mucho tiempo recuperar".