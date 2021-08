Denuncia senadora panista hackeo de su cuenta de WhatsApp

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, denunció que su cuenta de WhatsApp fue hackeada este domingo.

En redes sociales, la legisladora pidió a sus contactos no hacer caso a los mensajes que lleguen a su nombre a través de esa aplicación.

"No tengo WHATSAPP, abrí mi celular y me sacó de la aplicación. Me están informando que están llegando mensajes de mi teléfono. HAGAN CASO OMISO en caso de que reciban un mensaje. En cuanto lo restablezca lo informo por aquí. Muchas gracias".

La senadora informó que quienes intervinieron ilegalmente su cuenta de WhatsApp cambiaron la configuración para hacerla empresarial. Explicó que ya reportó estos hechos, pero no ha podido recuperar el acceso a su cuenta.

"Cambiaron a las 6 de la mañana mi WhatsApp a una cuenta empresarial. No hagan caso a los supuestos mensajes de mi teléfono. Parece ser que tardará 9 horas en quitarles mi WhatsApp a quienes lo tienen", indicó López Rabadán.

Recientemente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, denunció también haber sido víctima de los hackers, quienes igualmente, de un momento a otro se apropiaron de su cuenta de WhatsApp.