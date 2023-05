Denuncian a alumno por amenazar con un cuchillo a su compañera

A-AA+

LEÓN, Gto., mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Un alumno de primer grado de la escuela Moctezuma de la colonia Cerrito de Jerez amenazó con un cuchillo a una compañera; el menor sacó el objeto de su mochila y lo dirigió al cuello de la niña.

El suceso ocurrió hace un par de semanas en el turno vespertino de la escuela pública ubicada en la esquina de las calles Cerro de Jerez y Cofre del Perote, señaló la madre de la niña y comentó que como consecuencia de la agresión su hija "ya no quiere ir a clases".

Informó que ella misma le reportó a la maestra de primero "A", de nombre Elisa, la violencia que se había ejercido dentro de la escuela por parte del alumno que indebidamente ingresó el cuchillo y que amenazó a la niña. De esos hechos conserva los mensajes de WhatsApp que envió a la docente.

La profesora mandó llamar a la madre del niño para aclarar la situación y se dijo que se trató de un "cuchillo de cubiertos". "Mi hija no puede distinguir eso, eso le afectó mucho, ahora me dice que le duele la cabeza, para no ir a clases".

La madre de la niña, quien está embarazada y pidió la reserva de su nombre, comentó que ella también se siente intranquila, en espera de que el supervisor de la Secretaría de Educación de Guanajuato se haga presente para que se brinden garantías de seguridad en la institución para todos los niños.

Consideró que la situación amerita la intervención de las autoridades educativas porque corresponde investigar qué está pasando en la escuela.

Comentó que en la escuela se han suscitado otros eventos de bullying en contra de su menor hija, a quien la discriminan "diciéndole gorda".

También se requiere que el director ponga atención a lo que ocurre dentro del plantel y se acerque a los padres de familia para que las actividades escolares se desarrollen en forma segura y sana para todos, dijo.

En Irapuato, este lunes, padres de familia se manifestaron en Escuela Secundaria Centenario de la Constitución de 1917 por la violencia escolar, ante el ataque que sufrió una alumna de 13 años por parte de un compañero que la lesionó con un arma blanca, y de otro escolar golpeado en los baños.

En la protesta pidieron acciones en contra de los casos de bullying que afectan a la comunidad educativa que debe desenvolverse en espacios seguros y libre de violencia.