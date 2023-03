Denuncian a edil de Mitla por "matanza" de perros

A-AA+

La Red de Animalistas Unidos de Oaxaca denunció que en San Pablo Villa de Mitla, municipio de los Valles Centrales, el edil Luis Armando Olivera López está ordenando matar a animales en situación de calle.

La organización asegura que el presidente municipal "está ordenando matar perros. Primero, hace la campaña de cuidarlos para que no se dé uno cuenta que él está matándolos. Da la orden, no podemos denunciarlo, si no, nos corre", señalan algunos de los testimonios que compartió la red como parte de la denuncia.

A través de sus redes sociales, la organización animalistas señaló que la "matanza" de perros ha sucedido por varios días seguidos.

Incluso, acusó la Red, la autoridad municipal mandó quemar el terreno aledaño a uno donde una vecina resguarda perros en situación de calle. No obstante, los pobladores lograron contener el fuego.

"Por favor, ciudadanos de Mitla, esterilicen a sus perros para que no pasen por esto y ténganlos en su casa; es muy triste ver cómo se deshacen de ellos, es crueldad animal e irresponsabilidad de las personas. A las autoridades, que hagan campañas para esterilización. Muy Pueblo Mágico, pero vergüenza debería darles hacer eso con los perros", señalaron activistas en grupos dedicados a la protección de animales.

Sobre las acusadas, el sábado pasado, el Ayuntamiento de la Villa de Mitla emitió un comunicado en el que niega haber envenenado a los perros, cuyos casos se difundieron en redes sociales.

No es la primera vez que autoridades municipales de Mitla son señaladas por actos similares, pues en 2019, la administración municipal que estaban en funciones entonces también fue denunciada por envenenamiento masivo de perros.

En Oaxaca, desde 2015 está tipificado como delito el maltrato animal, esto luego de que la 62 Legislatura del Congreso estatal aprobó en mayo de ese año reformar al Código Penal de Oaxaca para tipificar el delito de maltrato animal. La reforma sanciona con cárcel y multas que hasta mil 500 salarios diarios a quienes maltraten, asesinen a animales o cometan abuso sexual contra éstos.