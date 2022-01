Denuncian a exfuncionarios ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

CUERNAVACA, Mor., enero 26 (EL UNIVERSAL).- Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV), acudió ante la Fiscalía Anticorrupción para dar seguimiento y acompañamiento a diversas denuncias presentadas por víctimas del delito y violaciones a derechos humanos por presuntos actos de corrupción cometidos por exservidores públicos adscritos a la institución.

La comisionada ejecutiva fue recibida por personal de esa institución para presentar denuncia formal, y con ello, dar inicio a las averiguaciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables.

"Estas acciones responden al compromiso del Gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la lucha contra la corrupción y la cero tolerancia a servidores públicos corruptos, promoviendo en todo momento la cultura de la denuncia, el trabajo ético en el servicio público, el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas", apuntó.

Por su parte, el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Salgado, afirmó que la Fiscalía Anticorrupción tiene alrededor de 70 denuncias contra servidores públicos de la administración anterior, pero la mayoría se encuentra en curso, otras avanzan muy lentamente y algunas más siguen un proceso especial porque los exfuncionarios se ampararon o la Fiscalía anticorrupción dio carpetazo al asunto.

En 11 casos donde ya se había archivado el asunto, como no ejercicio de acción penal, el Estado combatió jurídicamente el tema y logró que en siete asuntos se reabrieran las investigaciones por parte de jueces de control.

"La mayoría de las denuncias es por ejercicio indebido del servicio público, peculado, disposición de recursos de manera ilegal, no observar los procedimientos en las adjudicaciones de obra, son varias, hay por servicios que no están acreditados por otros bienes que supuestamente se pagaron y no fueron entregados, en otros por disposiciones de recursos a través de cheques por funcionarios que no tenían facultades", dijo.