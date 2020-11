Denuncian a Téllez ante CNDH por expresiones discriminatorias

El abogado comunitario Gabriel Méndez López informó que se interpuso una denuncia ante la CNDH contra la senadora del PAN, Lilly Téllez, por las expresiones discriminatorias que usó sobre un ritual indígena por el Día de Muertos que practicó el presidente de México hace unos días.

De acuerdo con el documento difundido el pasado 4 de noviembre por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional, México en sus redes sociales, los abogados comunitarios Gabriel Méndez López de tseltal de Oxchuc, Chiapas y Luis Ángeles Alcalá, de San Luis Acatlán, Guerrero, presentaron una denuncia contra la senadora Lilly Téllez del PAN ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Venimos a solicitar su pronta intervención ante el trato discriminatorio realizado por la senadora María Lilly Téllez García en su mensaje en redes sociales", se lee en el documento.

Señalan además, que las expresiones de la senadora de "discriminación racial, violenta la soberanía constitucional en su artículo 1".

Por lo anterior, mencionan que el "desconocimiento de la pluriculturalidad de México, no la exime de la responsabilidad civil o penal y más aún siendo senadora de la República".

En la denuncia, exigieron que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) inicie una investigación y "sancione el comentarios racista, discriminatorio, denigrante y ofensivo a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas que o reservamos nuestra cultura y tradiciones pese a la política indigenista".

Por último, también exigieron una disculpa pública a la senadora panista "para con los pueblos y comunidades indígenas, no debemos permitir que funcionarias con estos pensamientos coloniales sigan siendo representantes populares".

--Diputada de Morena le dirige carta

Irma Juan Carlos, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, dirigió una carta a la senadora del PAN en la que señala que demostró "torpeza" y la calificó de "traicionera", "mentirosa" e "irresponsable".

La legisladora de Morena indica que Lilly Téllez miente al señalar que está a favor de impulsar leyes para los pueblos y comunidades indígenas y le recuerda que el PAN, partido al que ahora pertenece, "entregó nuestros recursos naturales y nuestros territorios a empresas privadas mediante concesiones sin consultarnos".

--Lilly Téllez califica de "superchería" ceremonia indígena

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador encabezó el homenaje denominado "Una flor para cada alma, una ofrenda homenaje a las víctimas de la pandemia de Covid-19" que reunió la cosmovisión de 20 naciones indígenas.

En la ceremonia el Presidente y la doctora Beatriz Gutiérrez recibieron una bendición en la lengua mazateca.

Ese mismo día, la senadora panista Lilly Téllez criticó el ritual mazateco, originario de la región Cañada de Oaxaca, que se realizó en Palacio Nacional.

La exmorenista calificó el ritual como "la idealización de la ignorancia" y exigió que hubiera más ciencia y no lo que llamó "superchería".