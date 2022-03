Denuncian abuso laboral y acoso sexual en penal en Morelos

CUERNAVACA, Mor., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El director de Seguridad y el subdirector de Seguridad y Custodia, Eusebio Portillo Bautista y Juan Carlos Tabales Alonso, ambos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEDEREPSI), fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), por trabajadores que acusan abuso laboral y acoso sexual en su contra.

En las denuncias presentadas por varias empleadas ante instancias legales competentes, acusan que los responsables de la seguridad interna del CEFEREPSI, situado en el municipio de Ayala, oriente del estado, incurren sistemáticamente en violaciones a sus derechos laborales y cuando muestran su inconformidad son amenazadas con cambiarlas de adscripción como represalia.

En sus escritos de queja presentadas el año pasado y en enero pasado aseguran que tanto Eusebio como Juan Carlos, envían a comisión a otros lugares de la república sólo al personal que no tiene relación personal o de amistad con ellos, o que no atiende sus instrucciones, pero a sus familiares (primos) les permiten una serie de privilegios.

"También se nos niegan derechos de ley como incidencias de tiempo y salidas anticipadas contempladas en la ley general del trabajo, refiriendo siempre la encargada de la subdirección de recursos humanos del CEFREPSI, Sonia Gabriela Hernández Gutiérrez que para que se nos reciba o se nos proporcione cualquier cosa tiene que autorizar el comandante Tabales... haciendo omisión de sus funciones y abuso de autoridad", cita una de las denunciantes.

--"Director de seguridad realiza hostigamiento de índole sexual hacia las compañeras"

Sobre el acoso sexual se denuncia: "El director de seguridad realiza hostigamiento de índole sexual hacia las compañeras (y) al no aceptar dichas proporciones las cambia de puesto, las cambia de horario, las amenaza con cambiar a otro centro federal. Teniendo conocimiento de lo anterior el director general del CEFEREPSI Arturo Alcalá Ávila, al ya haber sido grabado por las cámaras de seguridad que entran personal del sexo femenino a su dormitorio permaneciendo toda la noche", narran en sus denuncias.

Una de las víctimas relata en su denuncia escrita en febrero de este año, que mientras convalecía del Covid-19 e incapacitada le notificaron su traslado al estado de Michoacán, ya que había sido comisionada por el responsable de la seguridad en el CEFEREPSI.

Otra de las víctimas denunció a sus jefes inmediatos porque a pesar de contar con el derecho de permutar los días de trabajo no se lo permitieron, y cuando el director general del CEFEREPSI se lo autorizó sus jefes de seguridad la amenazaron con cambiarla de adscripción.

"Es importante mencionar que ya fue denunciado el director de seguridad Eusebio Portillo Bautista en otros centros penitenciario del país por hostigamiento laboral y acoso sexual. Ha dicho que puede hacer lo que él quiera porque su compadre Gustavo Luna Govea es el encargado de la dirección general de la Coordinación General de Centros Federales y por eso nadie le puede hacer nada", acusaron.

El CEFEREPSI trabaja una plantilla de 80 elementos de seguridad, con horarios de 24 por 48 con una cobertura de más de 25 puntos de vigilancia, expusieron los trabajadores denunciantes.