Denuncian brotes de Covid en dos hospitales

Trabajadores del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatepec de Hidalgo, municipio del sur del estado, denunciaron un brote de Covid-19 que involucra a unos 100 empleados, entre personal de enfermería, residentes y médicos, mientras que la delegación estatal del instituto reconoce 41 contagios.

"En el IMSS de Zacatepec tenemos más de 100 trabajadores que salieron positivos a Covid-19, y las autoridades no hacen nada para informar a la población sobre los riesgos que corren al presentarse al hospital con tanto trabajador contagiado", denuncian trabajadores a través de una carta enviada a la prensa.

También en el Hospital General Regional Número 1 de Cuernavaca, el más grande del estado, "casi todos los residentes de Urgencias, Anestesiología y algunos de Ginecología, Pediatría y Cirugía se infectaron", señalan médicos del centro de salud bajo la reserva de su identidad.

Los brotes de Covid-19 fueron confirmados por el delegado del IMSS en Morelos, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, pero difirió sobre las cifras.

Un reporte de Juan Carlos Velázquez Olmos, director del nosocomio, refiere que únicamente 41 de los 676 trabajadores que integran la plantilla nominal han dado positivo al virus.

Van-Dick Puga sostuvo que 19 de ellos son médicos internos de pregrado, es decir, cursan su año rotativo en el hospital para obtener su título de médico.

"Es un brote controlado. Están aislados, sin peligro y con tratamiento", aseguró el delegado del instituto. Agregó que en todas las unidades se han registrado casos positivos: "Hace dos semanas, en el Hospital Regional 1 también tuvimos contagios en residentes de Medicina Familiar, jóvenes en etapa de formación. No sé el número exacto, pero no tenemos a nadie enfermo trabajando.

"Por el contrario, tienen todas las facilidades para acudir a consulta y analizar caso por caso", aseguró Van-Dick Puga.

Admitió que el IMSS registra ausentismo de empleados, lo que hasta el momento no ha afectado el funcionamiento porque siguen laborando, como ocurre en cualquier centro de trabajo, "porque no somos inmunes".

En el caso del Hospital General de Zona en Zacatepec, Van-Dick Puga dijo que los contagios iniciaron entre los grupos de internos. Recomendó que si algún trabajador tiene sospechas de contagio por haber estado con una persona infectada o presenta síntomas, tiene la responsabilidad de ir al médico.

Más contagios fuera que dentro

El delegado del IMSS en Morelos afirmó que los antecedentes de contagio en las unidades médicas arrojan que hubo más infecciones en personal de Salud cuando estaba fuera de las áreas laborales que dentro, incluso en atención a pacientes con Covid-19. "Muchos de los contagios ocurrieron a médicos que estaban de vacaciones o no estaban laborando. Para el caso de Zacatepec, eran jóvenes laborando", precisó.

Ante la exigencia de algunos trabajadores de poner el hospital en cuarentena, el director Velázquez Olmos respondió que eso es imposible por el impacto social, ya que atienden más de 49 mil 600 derechohabientes.