Denuncian desorganización en aplicación de refuerzo anticovid en CDMX

"Se le fue de las manos la organización", aseguran adultos mayores y sus familiares quienes la mañana de este martes acudieron a aplicarse el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 en la sede de la biblioteca José Vasconcelos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Muchos de ellos arribaron a este lugar desde las ocho de la mañana y han tenido que esperar más de dos horas para poder ingresar a la inoculación. Otros se sorprenden al ver el desbordamiento, las filas que se extienden desde la biblioteca hasta la calle Luna, luego hacia Flores Magón.

Y es que no es una larga fila, son cuatro enormes filas en las que las personas se tienen que formar; no sólo eso, muchos necesitan de sillas de ruedas las cuales se encuentran agotadas.

Esto ha generado el malestar de los familiares quienes se acercan al personal del gobierno capitalino para recriminarles la falta de organización.

"No es posible, aquí todos nos vamos a enfermar", dijo una personas.

A través de un megáfono, una de las trabajadoras gritaba: "hay que avanzar rápido pero seguros, no compren formato de vacunación es gratis, no se deje engañar".

Para algunos la espera es lo de menos pues van a reforzar su esquema de vacunación, requisito que "deben cumplir todos las personas".