Denuncian discriminación contra niño con síndrome de down en Torreón

Una madre de familia denunció a través de redes sociales que su hijo con síndrome de down no fue invitado a la graduación del kínder de su escuela por lo que acusó el hecho de un acto de discriminación.

Val Elizondo, la madre del pequeño Romeo, escribió en su perfil de Facebook que como mamá tenía la ilusión de ver a su hijo graduarse pero le preguntó días antes a la directora del jardín de niños "Lucía A. de Fernández Aguirre" y a la maestra del niño que si se haría algún evento y ambas dijeron que no, que solamente mandara una foto del niño con el uniforme en pared blanca.

La madre contó que acudió al centro de la ciudad de la ciudad a comprar material para trabajar y pasó por la escuela y la vio abierta. Para su sorpresa, en el plantel estaban los niños uniformados con sus arreglos de graduación.

"Se me hace una injusticia de verdad. Me dio mucho coraje y sentimiento", contó la madre. Dijo que marcó a la maestra a las 9:40 de la mañana y le respondió que se le olvidó avisarle, pero que lo llevara pues el evento empezaba a las 10 de la mañana. Sin embargo, la madre optó por no llevarlo.

La publicación causó indignación entre la gente, quienes han pedido a las autoridades educativas den una explicación por el señalamiento de presunta discriminación al menor.

Así mismo, la publicación se hizo viral y después la madre informó que una mujer de nombre Luciana Alvarado está organizando una graduación para su pequeño.

Además, la página El Sonidero Torreón, que ofrece servicio profesional de audio e iluminación, se comprometió a través de un video a apoyar en la organización de una graduación para Romeo.