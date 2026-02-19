Denuncian en el Senado ingreso de ajo chino

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La senadora

, del PRI, denunció la entrada ilegal de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a nuestro país con la complicidad de autoridades aduanales y sin la debida supervisión de la Secretaría de Agricultura, en detrimento de losnacionales de ese producto.Laadvirtió que se trata de un problema delicado que ha sido denunciado por integrantes del, cuya organización ha presentado una serie de denuncias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a la Secretaría de Economía."Es muy importante divulgar esta información para que los ciudadanos sepan distinguir y darse cuenta que hay unen el país que puede estar contaminado, con bacterias, con hongos, porque este ajo que entra de manera ilegal no es supervisado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (), al no tener ningún control fitosanitario ni ningún control de inocuidad", subrayó.Anaya Mota denunció estaque compite con losnacionales y demandó a las, especialmente depara que deje de ser una coladera de productos que no tienen autorización para ingresar a nuestro país.Por su parte la senadoradijo que a lo largo de los últimos 7 años el país padece deal, donde se registran más y mayores actos de corrupción y negligencia.Romero Celis lamentó que elhaya quitado los incentivos ay demandó que se atienda esta y otras calamidades que afectan almexicano.Lasestuvieron acompañadas por representantes de la organización delquienes aclararon que, pese a sus múltiples denuncias, lasno han querido atender los reclamos de losmexicanos ya sea por ineptitud o por complicidad.