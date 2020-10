Denuncian en la Cámara de Diputados a Ana Guevara

Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados hizo una denuncia pública en la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, pidiendo que se abran procesos a los responsables, poniendo en primer lugar a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

"Lo que estoy haciendo en este momento es una denuncia pública. Lo que le estoy entregando es una investigación del SAT, de esta administración que dibuja toda la red de corrupción que existe en el deporte nacional. Estamos hablando de delincuencia organizada.

Ahí están las empresas que utiliza la Conade para contratar servicios, reportan ingresos pero no utilidades y no pagan impuestos, estas empresas están en Campeche, simulan operaciones financieras, es decir, son facturerás que le dan servicio a la actual administración del deporte nacional malversando dinero público".

Según el diputado Vargas Contreras: "La empresa principal cómplice en el desvío de recursos es la denominada "Catering Housekeeping and Feeding Services" que en colusión con un grupo de funcionarios de Conade se han enriquecido robando dinero del Fodepar con ayuda de entrenadores o personas que se hacen pasar por entrenadores, metodólodos y analistas técnicos. Ésta no es una empresa, es una casa y los dueños son Jesús Evia Lláñez y Raúl Vicario Ángeles de 28 y 35 años.

Esta empresa tiene vínculos con otras empresas que usted ya conoce: Volare Travel Shop, Edgar García Morales y Asociados, SEINGE y Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, que al igual que Catering Housekeeping, emitieron facturas a nombre del Fodepar".

En la denuncia el diputado indicó que Catering Housekeeping, "transfirió 62 millones de pesos entre 2018 y 2019 a la empresa SEINGE, que a su vez depositó 10 millones de pesos a Édgar García Morales y Asociados y otros 27 millones a Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur. Todas son de reciente creación a excepto Volare Travel Shop y todas ellas configura un esquema de evasión fiscal".

Así, Ernesto Vargas dio los nombres a los que responsabiliza de estos fraudes y pone como principal responsable a Ana Guevara:

"Las personas que se han prestado para todo esto son: Jorge Heriberto Nava Segura, Natalia Escobar Mota, Mónica Fontes Chávez, Víctor de Lucio Ávila, Alfredo Valdivia de Anda, Alejandro Salvador Cruz, Alejandro Gutiérrez López, Gibrahan Hernández, José Luis Torres Sergio Heredia y Luis Enrique Muñoz, encabezados por Ana Gabriela Guevara".

Por todo esto, el diputado pidió a la Secretaria de la Función Pública: "Que el destino de esta denuncia no sea un enorme archivo que se destruya después de algunos años, que no sea una anécdota que escuchemos repetirse en esta tribuna en futuras legislaturas; confió en su trabajo, aplaudo su desempeño y admiro su compromiso, México la necesita, el presidente la necesita, los deportistas de México la necesitan".