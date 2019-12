Denuncian en redes sociales desaparición de 3 mujeres en Tamaulipas

La supuesta desaparición de tres mujeres, de las cuales en un caso hay una denuncia formal, ha generado preocupación en la frontera.

Por medio de redes sociales, se han publicado las historias de estas mujeres que salieron de casa a realizar algunas compras en negocios cercanos y ya no regresaron.

Las historias de Guillermina Hernández García, Velma Vázquez García, Berenice Ureta se han difundido ampliamente en Reynosa.

Sobre todo, porque se trata mujeres mayores con una vida tranquila dedicada al hogar o al trabajo.

Hasta el momento, las autoridades sólo reconocen un caso con denuncia formal, sin brindar más informes del caso, ante las reservas de la investigación.

Sin embargo, en redes sociales la familia de Berenice Ureta ha dado cuenta de la desaparición e incluso han creado una página en Facebook para localizarla.

Del resto de las mujeres, sólo se expone información sobre el día y forma en que desaparecieron.

En el caso de Guillermina, se encuentra desaparecida desde el 10 de noviembre, luego de que saliera de casa para dirigirse a un centro comercial del bulevar Morelos en esta ciudad.

Uno de sus hijos informa que esta mujer de 58 años ya no regresó a casa por lo que iniciaron la búsqueda.

Velma Vázquez desapareció el 30 de noviembre cuando se dirigía a la zona centro.

Esta mujer, de 35 años, está siendo buscada además en páginas de algunas asociaciones civiles.

--Madre desaparecida

El llanto de Alberto Ureta conmueve, pero la fe que tiene en Dios para encontrar a su madre desaparecida lo mueve a hacer un llamado en redes sociales para encontrarla.

"Madre, quiero decirte que yo sé que estás bien, lo siento en mi corazón y no hay día que pase sin que yo este orando, son que mis hermanos estén clamando por ti, por tu regreso", comenta Alberto en un video que subió a Facebook.

Se dirige a su madre y le dice que si siente miedo y si existe algo que aflija su corazón, debe saber que su familia está unida.

"Si es alguien más, aquí seguimos y yo sé que Dios te va a sacar, porque Él nos ha prometido que a los siete nos va a levantar y que Él tiene un plan perfecto para nosotros".

Como hijo, expresa en el video, extraña la risa de su madre, llegar a casa y verla cocinando.

"Si alguien ha visto a mi madre, yo sé que tú tienes una mamá, una esposa, una hermana o una hija y créeme que no deseo que pases por esto porque cuando te tocan a tu madre, te tocan el alma".

Comenta que en casa, la esperan sus cinco hijos y su esposo y que no descansarán hasta encontrarla.

--Miedo por desapariciones; emiten recomendaciones

La desaparición de estas mujeres ha causado miedo entre la sociedad por lo que circulan diversas recomendaciones de auto protección.

Entre ellas, evitar ir a centros comerciales de noche, y de hacerlo, acudir acompañada.

En caso de que un auto les cierre el paso, se recomienda no detenerse y en caso de ser necesario, impactar la unidad para poder escapar.

Se pide que al descender o subir al auto, se verifique que no existan personas sospechosas o artefactos que impidan la salida, así como colocar los seguros del vehículo de inmediato.

Solicitan no abrir la puerta de casa a personas extrañas, no dejar artículos de valor en el auto, así como cambiar constantemente el trayecto a casa.