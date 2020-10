Denuncian fraude en depósito de becas Bienestar a estudiantes

El senador Erandi Bermúdez, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que 150 estudiantes de bachillerato fueron víctimas de fraude luego de que les habrían robado el depósito de sus becas para el Bienestar Benito Juárez para educación media superior.

Se trata de estudiantes del municipio de Pénjamo, Guanajuato, quienes reportaron que desde mayo no se les había depositado el monto correspondiente al pago de sus becas, correspondientes a mil 600 pesos bimestrales.

Después de insistir, los citaron el pasado 24 de septiembre para darles el aviso de cobro correspondiente a los meses de mayo y junio; les pidieron presentarse en una sucursal de Banco Azteca para recibir los recursos.

El problema fue que cuando se presentaron en el banco, los funcionarios de la sucursal les informaron que las becas fueron cobradas desde el 21 de septiembre; tres días antes de que ellos recibieron estas órdenes de pago.

"Hasta el momento, los reportes de los denunciantes son aproximadamente 150 alumnos, solamente de ese municipio, que asciende más o menos a 500 mil pesos que les robaron a jóvenes de escasos recursos, de comunidades alejadas, que incluso en ese momento tuvieron que conseguir el dinero prestado para trasladarse a este banco", indicó el legislador.

"Exigimos que se llegue a la última consecuencia, que se investigue no sólo los casos de estos jóvenes, sino que haya una verdadera fiscalización y no simulación en este proceso tan opaco que lleva estas becas; que se investigue también al Banco Azteca", demandó.

Especuló que, al ser menores de edad, otras personas se pudieron presentar para cobrar el dinero, en el sentido de que no hay un documento oficial que avale su identidad, como la credencial para votar del INE, la cartilla militar en el caso de los varones o el pasaporte.

"Es un tema realmente que nos preocupa mucho, aquí la denuncia pública la hicimos en el Senado para que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República hagan las investigaciones correspondientes de qué sucedió esto, no es el primer caso de corrupción que sucede con Morena y que es evidente en el estado de Guanajuato", señaló.