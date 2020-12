Denuncian incremento de casos de feminicidio

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos denunció el incremento de casos de feminicidios por la ausencia de procuración de justicia; hasta el 10 de diciembre documentaron 78 muertes de mujeres en lo que va del año, informó la vocera del organismo ciudadano, Juliana García Quintanilla.

En su opinión, la actitud del gobierno sigue siendo de omisión frente al tema del feminicidio, porque a pesar de las solicitudes de información a las diferentes instancias relacionadas con la Alerta de Violencia de Género (AVG) hay negligencia de las autoridades y un débil seguimiento sobre los casos.

Aunque autoridades de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones gubernamentales aseguran que la violencia feminicida se atiende con puntualidad, García Quintanilla dijo que las cifras que ofrecen a la población no son las correctas, porque hasta julio documentaron 44 casos de feminicidio, pero la cifra creció a 78 hasta el 10 de diciembre.

A decir de la activista, las acciones en materia de seguridad no atienden con prontitud el tema de la violencia hacia las mujeres, por lo que el mensaje que se da a la población no es de cero tolerancia, sino de apatía, ineficiencia y engaños.

Dijo que, a finales de noviembre, la comisión independiente realizó un informe con el recuento de feminicidios y la revisión del cumplimiento de las medidas decretadas por el grupo de trabajo, y encontró que no se siguen, lo cual es grave porque el feminicidio prevalece en el estado.