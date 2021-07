Denuncian irrupción ilegal de policías a casa de reportero

Reporteros de Iguala denunciaron que la noche del sábado presuntos policías estatales ingresaron sin ninguna autorización a la casa del director del periódico El Diario de Iguala, Julio Zibillaga, quien está inscrito en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un comunicado, los reporteros narraron que la noche del sábado al domicilio de Julio Zubillaga llegó la patrulla 514 de la Policía Estatal y varios agentes ingresaron al domicilio.

Los presuntos agentes registraron la casa, vehículos y se llevaron un celular, denunciaron los reporteros. Al momento en que ingresaron al domicilio, el reportero no se encontraba.

Los reporteros de Iguala explicaron que Julio Zubillaga cuenta con medidas cautelares, desde agosto del 2020 cuando hombres armados atacaron a tiro las instalaciones del diario que dirige.

"El domicilio del compañero está plenamente identificado debido a que la propia Policía del Estado es la encargada de salvaguardar la integridad del compañero y su familia, por lo que no existe justificación alguna para que dicha autoridad haya cometido este abuso 'por equivocación'''.

Los reporteros exigieron al mecanismo la revisión de las medidas cautelares por no se están cumpliendo "cabalmente".

"Insistimos en la creación de un Grupo de Reacción Inmediata para con elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, ya que el que se creó (a nivel local) no existe y en su lugar se han dejado la responsabilidad en la Policía Estatal, que atiende los llamados de auxilio siempre y cuando haya elementos disponibles", expusieron.

Agregaron: "Los hechos de hoy confirman que lejos de brindarnos seguridad, los agentes de la Policía Estatal han sido en muchas ocasiones los responsables no solo de agresiones hacia nosotros, sino también han obstaculizado nuestro trabajo, lo cual también hemos reportado puntualmente tanto al Mecanismo Federal, como a la Oficina Estatal para Atención a Periodistas".

Organizaciones de defensa de periodistas, como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas alertan sobre la violencia que sufre la prensa en Iguala y urgen a las autoridades a coordinar acciones efectivas de protección y prevención de agresiones en la entidad.

Las organizaciones informaron que documentaron que los reporteros en Iguala son víctimas de un acoso continuo a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

"La prensa local de Iguala narraron ser víctimas constantes de amenazas, comunicaciones intimidatorias, creaciones de sitios o cuentas falsas buscando suplantar su identidad, así como campañas de desprestigio. Las agresiones documentadas por las organizaciones están vinculadas a sujetos desconocidos, grupos de delincuencia organizada, e incluso autoridades locales. Según las narraciones de múltiples testimonios, la violencia digital ha incrementado desde la campaña electoral y mantiene su crecimiento post-elecciones".