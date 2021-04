Denuncian obras irregulares que afectan a Teotihuacán

Investigadores de la zona arqueológica de Teotihuacán solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que intervenga de manera "inmediata" para detener la destrucción y alteración de contextos arqueológicos en Oztoyahualco, área conocida como la ciudad vieja de Teotihuacán, pues debido a la poca vigilancia en el área se han registrado saqueos y se han realizado varias construcciones sin supervisión.

A través de una carta, enviada el pasado 29 de marzo a Diego Prieto, director general del INAH, Aida Castilleja González, secretaria Técnica del instituto y a Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología, los especialistas advierten que se trata de un área de trascendental importancia para la comprensión del desarrollo de Teotihuacán.

"Se trata precisamente del área donde el INAH compró hace apenas algunos años algunos terrenos, pero que, al quedar sin ninguna vigilancia, han sido objeto de destrucción y saqueo. Sabemos que desde hace aproximadamente un mes se comenzaron a realizar diversas obras y varias construcciones en este lugar, aprovechando la poca supervisión por parte del INAH por el confinamiento y la falta de recursos del Departamento de Protección Técnica y Legal", se lee en la carta.

Además, recalcan que de acuerdo con los estudios de René Millon, José Luis Lorenzo, George Cowgill y William Sanders, entre otros reconocidos investigadores, pudo ser el origen temprano del conjunto urbano. Y advierten que fue Linda Manzanilla quien exploró uno de los muchos conjuntos que ahí se encuentran y demostró la riqueza arqueológica del área.

--Saqueos y destrucción de Teotihuacán no se detienen

Los investigadores añaden que, gracias a información de los vecinos del lugar, tienen conocimiento de que al abrir calles y caminos se han destruido montículos completos y extraídos objetos que incluso fueron ofrecidos en venta. Y que en cuanto se conocieron las primeras noticias de la destrucción informaron al director de la zona arqueológica, el restaurador y arqueólogo Rogelio Rivero Chong, quien de inmediato ordenó la inspección y la suspensión de algunas obras.

Sin embargo, añaden, "los infractores no se han detenido e incluso han surgido nuevas obras en apenas unos días".

"Hemos sabido que algunos vecinos preocupados por lo que se sucede en Oztoyahualco, están organizando distintas acciones para denunciar ante la opinión pública la destrucción, señalando que las acciones por parte del INAH han sido nulas o poco eficientes", advierten.

Por ello, los investigadores solicitaron que "de manera urgente se brinde todo el apoyo jurídico a la zona arqueológica de Teotihuacán para que sean detenidas las obras que se realizan ilegalmente en Oztoyahualco, se investigue y de ser necesario se finquen las responsabilidades a quienes llegaron a causar daños al patrimonio arqueológico de Teotihuacán".

Los firmantes, Rubén Cabrera Castro, Sergio Gómez Chávez, Jesús Torres Peralta, Claudia López Pérez y Olga Villanueva Sánchez también destacan que se debe brindar el apoyo jurídico necesario al director de la Zona Arqueológica para detener no solo las afectaciones en Oztoyahualco, sino en otras áreas protegidas por el Decreto Presidencial, "pues en los últimos meses se ha incrementado exponencial mente la construcción clandestina e ilegal incluso en los límites inmediatos del área A, afectando el patrimonio arqueológico de Teotihuacán, reconocido desde 1997 patrimonio de la humanidad por la UNESCO".

En redes sociales desde el pasado 16 de abril circula en la plataforma change.org la petición "Evita la destrucción en la zona arqueológica de Teotihuacán", en la que aseguran que se realiza una obra irregular que está afectando el área, incluso afirman que se han "encontrado restos óseos y figurillas y en vez de dar aviso, los ha escondido o destruido".

Por ello exigen protección para la zona. La petición ya fue cerrada a las firmar y reunió el apoyo de 12 mil 206 firmas.