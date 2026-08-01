Denuncian omisiones en periodista asesinado

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OAXACA, Oax.- La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, denunció una cadena de omisiones en el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio.

En estas omisiones, señaló a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y afirmó que la institución a su cargo no desestimó la queja presentada por Alejandro Leyva.

La ombudsman de Oaxaca, detalló que el primer acercamiento de Alejandro Leyva ocurrió el 14 de julio de 2025 cuando acudió a las instalaciones de la Defensoría para presentar una queja por las amenazas que estaba recibiendo a través de redes sociales de cuentas falsas y de particulares.

Por la información del propio periodista, responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, por eso, dijo que se abrió un cuaderno de antecedentes para acampar su proceso.

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