logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Denuncian omisiones en periodista asesinado

Por El Universal

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian omisiones en periodista asesinado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      OAXACA, Oax.- La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, denunció una cadena de omisiones en el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio.

      En estas omisiones, señaló a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y afirmó que la institución a su cargo no desestimó la queja presentada por Alejandro Leyva.

      La ombudsman de Oaxaca, detalló que el primer acercamiento de Alejandro Leyva ocurrió el 14 de julio de 2025 cuando acudió a las instalaciones de la Defensoría para presentar una queja por las amenazas que estaba recibiendo a través de redes sociales de cuentas falsas y de particulares. 

      Por la información del propio periodista, responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, por eso, dijo que se abrió un cuaderno de antecedentes para acampar su proceso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Caso Valeria Márquez, a un año: esto se sabe del feminicidio
        Caso Valeria Márquez, a un año: esto se sabe del feminicidio

        Caso Valeria Márquez, a un año: esto se sabe del feminicidio

        SLP

        El Universal

        El secretario de Seguridad informó que el hijo de R1 es buscado por su presunta relación con el feminicidio.

        ¿Bacteria come carne está presente en México?
        ¿Bacteria come carne está presente en México?

        ¿Bacteria "come carne" está presente en México?

        SLP

        El Universal

        En México no se ha confirmado ningún caso de infección por esta bacteria en 2026, según autoridades.

        Detienen a hombre tras asesinato de su esposa en Durango
        Detienen a hombre tras asesinato de su esposa en Durango

        Detienen a hombre tras asesinato de su esposa en Durango

        SLP

        El Universal

        La Secretaría de Seguridad estatal informó sobre la detención del presunto feminicida en el lugar.

        UNAM anuncia examen control presencial para aspirantes 2026
        UNAM anuncia examen control presencial para aspirantes 2026

        UNAM anuncia examen control presencial para aspirantes 2026

        SLP

        El Universal

        El rector Leonardo Lomelí enfatizó que la formación profesional requiere honestidad y no trampas.