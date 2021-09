Denuncian penalmente a enfermera que simuló aplicar vacuna contra Covid

El gobierno del Estado de Veracruz denunció penalmente a la enfermera que simuló inyectar a una ciudadana con la vacuna Covid-19, supuestamente por "cansancio".

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que se procedió penalmente ante los hechos registrados el fin de semana en el módulo de vacunación ubicado en el estadio Luis "Pirata" Fuente.

"Se inició un procedimiento legal contra una enfermera que no aplicó la vacuna, se va a investigar la razón, ya está la acusación ante la Fiscalía por al menos dos delitos y está suspendida", dijo.

En la imagen difundida en las redes sociales, se observa que la enfermera introduce la jeringa en el brazo, pero no libera el líquido. Ante el reclamo, la ciudadana recibió la vacuna correctamente.

El delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, justificó el hecho bajo el argumento que la enfermera estaba cansada.

"El doctor ya nos informó, ella aduce que estaba cansada, la verdad es que sí están sometidos a estrés y a jornadas", declaró a medios locales.

El funcionario federal, informó que será la Secretaría de Salud estatal la que determine las sanciones.

"Ella no quería molestar ni lastimar a nadie, o sea, está actuando de buena fe", insistió.

Al respecto, el mandatario aseguró que se trata de un delito grave por ser tema de salud y por un presunto caso de corrupción.

"Ya se va a tipificar delante del juez, pero siendo un servidor público y tratándose de la salud podría tener alguna repercusión por delitos graves, incluso por corrupción".

Mientras tanto, la enfermera fue separada de su cargo y podría incluso perder la licencia para ejercer la profesión, y dijo que la medida es para que su forma de actuar no afecte la imagen de todo el personal de salud.