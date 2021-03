Denuncian penalmente a López-Gatell por delitos contra la salud

El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina al subsecretario Hugo López-Gatell, "por delitos contra la salud pública y claro atentado hacia la humanidad".

Todo ello, aclaró el panista, por pasearse en calles de la colonia Condesa, cuando aún estaba enfermo del Covid-19 y sin cubrebocas, "en pleno uso de sus facultades mentales; es decir, con dolo hacia los capitalinos", acusó.

Explicó el legislador que su demanda está fundamentada en el Código Penal capitalino, debido a que el funcionario de salud estaba plenamente consciente de que padecía el coronavirus, "por lo que debe ser encarcelado hasta con tres años", exigió.

Döring Casar sostuvo que Hugo López-Gatell, con carga viral activa y confesión hecha por él mismo de manera pública, fue captado el pasado 10 de marzo en el espacio público cuando no portaba el cubrebocas.

Además, acusó el panista, no mantenía la sana distancia con su acompañante, "pero la realidad es que para ese momento debía estar en cuarentena obligatoria, como lo establece la propia enfermedad.

Precisó el legislador, que su demanda contra el funcionario federal de la 4T, es con base en el artículo 159 del Código Penal local que establece:

"Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de 50 a 300 días de multa".

Es decir, insistió el panista, el subsecretario Gatell, al haber salido a deambular en espacios públicos y concurridos de la Ciudad, además, sabedor que era positivo Covid-19, incurrió en la conducta tipificada por el artículo antes citado, por lo que la fiscal Ernestina Godoy debe proceder lo que a derecho corresponda.

Con la finalidad de aportar mayores elementos a la FGJ, Döring Casar asentó un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa denominada "Informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México, de fecha 11 de diciembre de 2020".

En dicho documento, destacó Döring Casar, el hoy denunciado conminaba a la población a "no salir de sus casas" e hizo hincapié, a lo que nombró como "un llamado urgente a no salir de casa", ello para evitar contagios, concretamente adverso a lo que hizo.

"Busco demostrarle a la Fiscalía que el denunciado, desde el cargo público que ocupa y, sobre todo, desde la vocería al frente de la pandemia por Covid-19 en nuestro país, estaba plenamente consciente de la relevancia de quedarse en casa para evitar contagios, más cuando se es portador del letal virus", comentó el representante popular del blanquiazul.

Para Döring Casar, es el propio denunciado quien acepta sin reparo, ni culpa alguna, que salió a caminar aún a sabiendas que estaba contagiado, hechos irresponsables y peligrosos para la sociedad, partiendo de la premisa de más de 200 mil muertos "oficiales" por la pandemia en el país.

"Así como vemos a la Fiscalía muy activa girando órdenes de aprehensión a los enemigos de Morena, dando comunicados y anunciando sus arrestos, queremos que actué y no tenga compasión del funcionario que incurrió en violar lo que establece el artículo 159 del Código Penal", enfatizó.

Sin embargo, el panista reconoció que en la Ciudad de México existen cortesías de impunidad para los amigos de la Cuarta Transformación, donde la justicia queda al final de los intereses de Gobierno con Claudia Sheinbaum Pardo.