Denuncian posible manipulación en cifras oficiales en delitos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Causa en Común denunció este miércoles posible "manipulación" u "ocultamiento" en las cifras de homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, secuestro, extorsión, violencia familiar y narcomenudeo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al realizar un análisis de los registros delictivos reportados por los estados al SESNSP, la asociación civil detectó que las fiscalías estatales informaron incrementos en los registros de subclasificaciones en algunos delitos lo que, al parecer, acota artificialmente algunas categorías de delitos de alto impacto.

En el caso del homicidio doloso, Causa en Común puntualizó que Sinaloa reportó 241 víctimas por "otros delitos contra la vida y la integridad personal", en contraste con las 180 víctimas de homicidio doloso.

Para la organización encabezada por María Elena Morera Mitre, hay un posible registro de homicidios dolosos como homicidios culposos (no intencionales), ya que Coahuila reportó una disminución de 22 por ciento en víctimas de homicidio doloso en el primer cuatrimestre de 2023, pero el número de víctimas por homicidio culposo se incrementó 60 por ciento respecto del primer cuatrimestre de 2022.

En lo que respecta al feminicidio, Causa en Común alertó que Zacatecas pasó de 5 víctimas reportadas en 2022 a 3 en 2023; sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2023 se registraron 34 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por su parte, Causa en Común documentó al menos 16 mujeres víctimas de asesinato con crueldad extrema en el mismo periodo.

En tanto, señaló, Morelos no reportó víctimas de trata de personas en el referido periodo; sin embargo, informó de 21 víctimas en la categoría de "corrupción de menores" y 15 en la de "otros delitos contra la sociedad".

A su vez, San Luis Potosí reportó 10 víctimas de secuestro en el periodo, pero 214 "víctimas por otros delitos contra la libertad personal".

La organización señaló que a principios de abril fueron rescatados 121 migrantes en la zona de Matehuala, quienes fueron reportados como secuestrados, pero no hay rastro de dichas víctimas en los reportes de la fiscalía del estado, ni en los reportes de secuestro del fuero federal.

Afirmó que Chihuahua reportó una víctima de extorsión entre enero y abril de 2023 y Tlaxcala pasó de 131 casos reportados en el primer cuatrimestre de 2022, a 4 en el mismo periodo de 2023, lo que implica una reducción de 97 por ciento.

La organización agregó que a nivel municipal, el primer lugar de denuncias por narcomenudeo lo tiene León, Guanajuato, con 6 mil 015 casos. En contraste, Sinaloa reportó 89 casos en toda la entidad.

Con el fin de avanzar hacia una mayor transparencia en cuanto a la situación de inseguridad, Causa en Común hizo un llamado a las autoridades para capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, para proporcionar un esquema homologado de información.

Asimismo, les propuso establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.

En el primer cuatrimestre de 2023 se reportaron 123 mil 421 víctimas y 716 mil 106 delitos del fuero común a nivel nacional, lo que significa un incremento de 6 por ciento en el total de víctimas y de 5 por ciento en los delitos reportados en el mismo periodo de 2022, según el "Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones" realizado por Causa en Común.