Denuncian presencia de jefe de GN y uso de avión en acto de Morena

Las dirigencias del PAN y del PRD anunciaron la presentación de quejas ante el INE por la presencia del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, quien uniformado estuvo presente en un evento de Morena, en Coahuila, a favor de la consulta popular de revocación de mandato.

De manera paralela, militantes de ambos partidos también señalaron que en una foto que circula en redes sociales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aparece al pie de un avión de la Guardia Nacional, junto a otros funcionarios. Por ello, acusaron que el avión fue utilizado para trasladar a los funcionarios a eventos en favor de la revocación de mandato del próximo 10 de abril.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que Morena y los funcionarios violan la ley impunemente y ahora metiendo a la Guardia Nacional en eventos de Morena, por lo que anunció que los seguirán denunciando.

"Violan la ley impune e insolentemente, ahora incluso metiendo a la Guardia Nacional en eventos de Morena. Los seguiremos denunciando para que se les aplique la ley", publicó en su cuenta de Twitter el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En tanto, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, anunció que presentó una queja contra los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Energía, Rocío Nahle, así como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por coadyuvar en una "operación de Estado" en favor del ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril.

"Representan el signo más ominoso de la historia reciente, ya que, con todo cinismo, prefieren echar porras al Presidente de la República en actos públicos que atender la creciente violencia en el país y los miles de problemas que hoy se viven", advirtió en la denuncia.

Este domingo, circularon videos de los actos en los que participó el titular de la Secretaría de Gobernación junto a otros funcionarios federales, como el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (con licencia), Ricardo Mejía Berdeja; el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio; el empresario y senador Armando Guadiana Tijerina y el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.

En uno de los actos proselitistas, el dirigente morenista reconoció a Mejía Berdeja su disposición para promover la consulta de revocación de mandato.

"Hace un par de semanas fue a verme Ricardo Mejía, y me dijo: ´Yo quiero pedir licencia en mi cargo porque quiero ir a trabajar por nuestro Presidente en Coahuila´. Así es que todo mi reconocimiento para Ricardo Mejía", expresó Mario Delgado.

El líder morenista también destacó la presencia del comandante de la Guardia Nacional.

"Saludo al comandante Rodríguez Bucio y le agradezco a nombre de todas y todos los mexicanos, por la labor tan extraordinaria que hacen todos los días en todos los rincones del país".

EL UNIVERSAL consultó a la Secretaría de Gobernación y a la Guardia Nacional; sin embargo, no fijaron una posición al respecto ni desmintieron la utilización de la aeronave en esta gira proselitista del secretario de Gobernación por los estados de Coahuila y Sonora.

De acuerdo con un portal especializado, la aeronave Gulfstream G350, matrícula XC-PFM, viajó el pasado sábado de la Ciudad de México a Torreón, Coahuila. Ese mismo día voló de Torreón, Coahuila a Hermosillo, Sonora, y posteriormente, de regreso a la Ciudad de México.

En redes sociales, opositores a la 4T criticaron el presunto uso de un avión militar para actividades proselitistas.

Guadalupe Acosta Naranjo, miembro del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional (FCN), escribió en su cuenta de Twitter: "Todos usando aviones del Ejército para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro. El general, el Srio. de Gobernación, el líder partidario. La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares en muy preocupante".

Fernando Belaunzarán, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también fue muy crítico.

"Acto en Coahuila con @adan_augusto @mario_delgado y general que dirige la Guardia Nacional, violando la ley, fue respuesta de @lopezobrador_ al llamado de @mrikelme a no participar en la revocación. Se trasladaron en aviones militares. El Estado al servicio del hígado presidencial", escribió en Twitter.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, lamentó que el secretario de Gobernación y el comandante de la Guardia Nacional dediquen su tiempo al proselitismo, en lugar de atender la violencia y la inseguridad pública.

"Mientras el país sigue incendiado por la violencia y la inseguridad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, andan en campaña. Esas son sus prioridades", expresó.