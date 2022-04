Denuncian proceder de Gertz ante el FBI

Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán —acusada por Alejandro Gertz Manero de "homicidio doloso por omisión de auxilio" en agravio de Federico Gertz y quien fue liberada por la SCJN—, aseguró que como ciudadano estadounidense acudió ante el Departamento de Estado y el FBI de Estados Unidos a denunciar el proceder del titular de la FGR.

"Hace unos meses hablé con el FBI, le di toda la información de Alejandro Gertz; también me comuniqué con el Departamento de Estado y contacté con mis representantes locales en el estado en el que vivo en EU".

En entrevista telefónica, Castillo Cuevas dijo que durante el proceso en contra de su madre y su abuela, Laura Morán, el fiscal le exigió incriminarse con un delito que Gertz Manero "fabricó mientras tenía a mi madre en prisión". Por eso, agregó, la carta por parte de congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado Antony Blinken y al fiscal Merrick Garland para expresar su preocupación por el uso político y de venganzas personales que hace Alejandro Gertz Manero, de la FGR, es un paso importante.

"Como ciudadano estadounidense, me sentí protegido al ver que el Senado de Estados Unidos esté pendiente de la situación de México y que en esta carta no sólo hayan subrayado temas económicos, sino que se hayan fijado en el caso de mi mamá, Alejandra Cuevas Morán, que pasó 528 días ilegalmente encarcelada por un delito que fabricó el fiscal General de la República.

"Esto abre una puerta importante para nosotros como familia, porque si el Senado estadounidense quisiera conocer el detalle de esta historia, con gusto podemos compartir nuestro testimonio".