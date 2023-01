Denuncian que banco negó crédito a cuentahabiente por tener VIH

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Una infectóloga denunció en Twitter que a su paciente, que vive con VIH, le negaron un crédito por presuntamente salir "reactivo", hecho que causó indignación en redes sociales y lleva a la pregunta que, de ser el caso, ¿el banco puede negarte un crédito por esa razón?

Antes que nada, como cualquier otra persona en México y el mundo, las personas que viven con VIH deben gozar de todos los derechos humanos fundamentales. Vivir con VIH o con Sida no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo.

"Mi paciente de ayer se enteró que vive con #VIH porque al pedir un crédito en el banco, se lo negaron por salir 'reactivo' ¿Es en serio @ScotiabankMX ? Esto es verdaderamente escandaloso, retrógrado y discriminatorio", escribió la usuaria de Twitter.

Usuarios de esta red social mostraron su enojo ante tal hecho que fue catalogado como un acto de discriminación. "Increíble que @ScotiabankMX pida examen de VIH para un crédito y absurdo que lo niegue porque el resultado es reactivo. El banco debe ser sancionado por las autoridades correspondientes, es contrario a la norma, a la ley, y a la Constitución".



¿Qué evalúa el banco para brindar un crédito?

Cuando acudes a solicitar un crédito, el banco evalúa tu riesgo de impago, es decir, la probabilidad de que no le devuelvas el monto del crédito solicitado. Para ello te harán una serie de preguntas que, bajo un sistema de puntaje, te sumarán o te restarán puntos. Algunas de las preguntas más frecuentes son: ¿Cuál es tu estado civil? ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos? ¿Son ingresos fijos o variables? ¿Tienes historial crediticio? ¿Tienes deudas con otros bancos? ¿Para qué requieres el crédito?

Este análisis es muy importante porque a partir de tu nivel de riesgo se te otorgará la tasa de interés y el resto de las condiciones con las que el banco estará dispuesto a prestarte. ¿Te pueden negar un crédito por vivir con VIH o sida? La respuesta es clara: no. ¿Por qué? Sería un acto de discriminación, pues, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba de anticuerpos al VIH es considerado una violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Por lo tanto, negar un crédito luego de hacer una prueba de anticuerpos, cuando no es este un requisito siquiera para otorgarlo y, después, negarlo por salir "reactivo", es claramente un acto de discriminación que incluso se puede denunciar ante la CNDH.



Recomendaciones al pedir un crédito



- Llena la solicitud con datos verídicos

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) esto es muy importante, ya que de esto depende que se te otorgue el monto y el plazo de acuerdo a tu capacidad de pago. Toma en cuenta que, en caso de dar datos erróneos, tu solicitud corre el riesgo de ser declinada.



- Utiliza el financiamiento correctamente

Esto te ayudará a no tener inconvenientes, un crédito no es dinero adicional a tus ingresos, sino dinero que tendrás que devolver en un futuro y por el cual pagarás intereses, por lo que es recomendable no solicitar más dinero del que necesitas.



- Ten un buen comportamiento financiero

Estar en el Buró de crédito no es malo, se trata de una institución a la que diferentes entidades, no solo bancarias, le informan sobre tu comportamiento financiero, es decir si pagas, cómo pagas o si no pagas. Conoce las fechas de corte y las fechas límite y paga puntualmente más del mínimo, esto se traducirá en un buen historial crediticio.



- Identifica cuáles son tus opciones de pago

Es importante para que tengas control sobre tus deudas, y dependiendo del tipo de crédito que adquieras encontrarás los siguientes tipos de pago:

- Pago para no generar intereses: pagar la totalidad de la deuda del periodo a cambio de que no te apliquen una tasa de interés.

- Pago mínimo: es el monto mínimo que debes pagar para que tu crédito se considere al corriente, este pago es el más peligroso, ya que muchas personas toman este monto como la cantidad a pagar cada mes, lo cual les ocasiona que sus deudas se vuelvan una bola de nieve y se salgan de control.

- Pago mayor al pago para no generar intereses: si el crédito que adquiriste te permite adelantar pagos hazlo, esto te permitirá reducir el plazo del crédito o la mensualidad del mismo dándole cierta holgura a tu bolsillo.

Y por último, otra cuestión que debes tomar muy en cuenta es que tus deudas no deben superar el 30% de tus ingresos, de lo contrario estarías en riesgo de generar no pagar tus deudas y que aumenten con los intereses.