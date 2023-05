Denuncian secuestro masivo de migrantes en Sonora

A-AA+

HERMOSILLO, Son., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no tiene denuncia sobre una alerta de secuestro masivo de migrantes denunciada por la organización 1800migrante.com, desde New York.

De acuerdo a la denuncia pública, el secuestro ocurrió en el fronterizo estado de Sonora, luego de que un ciudadano colombiano residente de esa ciudad norteamericana solicitara de ayuda para que rescaten a su familia.

Secuestro ocurrió en carretera San Luis Río Colorado–Sonora, dice familiar de presunta víctima

Según los datos proporcionados, el secuestro ocurrió el día 2 de mayo, a las 11:00 horas en la carretera que conduce a San Luis Río Colorado–Sonora. "Los bajaron después de un retén militar antes de entrar a San Luis Río Colorado", indicó Christian Cortés, hijo de uno de los secuestrados.

Además, agregó: "Mi papá y el resto de mi familia, 10 en total, nos dijeron que el bus venía lleno de extranjeros". Eventualmente, la persona "que estaba ayudando" a traer a sus familiares y los esperaba en la terminal terrestre indicó "que la mafia los había bajado antes de la entrada de San Luis y se habían quedado con ellos y que el conductor no quiso hablar más al respecto, del bus sólo se bajaron dos personas".



El autobús del que habrían sido secuestrados pertenece a la compañía ELITE Select, unidad 3435, coincidentemente, un autotransporte de esta misma empresa estuvo involucrado en el secuestro la semana pasada de más de 43 ecuatorianos, se denunció.

Los ciudadanos colombianos venían escapando de su país por razones de violencia, ya que en Bogotá fueron víctimas de actos criminales y amenazas contra su integridad de un grupo delincuencial de venezolanos que se hacen llamar "El tren de Aragua" y que opera impunemente en la capital colombiana.

Estas amenazas provocaron que varios familiares salgan de este país hace algunos meses y ahora el resto de la familia estaban en tránsito para entregarse a las autoridades estadounidense para solicitar asilo. Es un grupo familiar de 10 miembros.

"Se asume que hay decenas de secuestrados, 1800Migrante.com ha podido documentar los nombres de 10 ciudadanos colombianos que necesitan de apoyo urgente".

Los nombres de estos ciudadanos son: Esteban M., 18 años; Omar R., 28 años; Stiven S., 28 años; Claudia M., 45 años; Rosalba M., 49 años; William M., 52 años; Carlos V. M, 52 años; Sandra C., 53 años; Oswaldo P., 55 años y Edgar P., 50 años.

Christian indicó muy angustiado que ha llamado múltiples veces a diferentes números telefónicos del Consulado Colombiano, en Nueva York, México, y al no tener quien le conteste el teléfono en esas dependencias públicas colombianas, trató de contactar a las autoridades mexicanas de forma directa, llamó solicitando ayuda a la Guardia Nacional, al 911 mexicano, al grupo Beta, a la Policía de Sonoyta quienes a su vez le dijeron que contacte al Centro de atención temprana, y nadie le quiere ayudar, provocando mayor desesperación en esta familia.

William Murillo, vocero de la organización 1800Migrante.com, llama la atención a los medios de comunicación en USA, México, Colombia y otros países ante un nuevo caso de secuestro masivo en el estado de Sonora, México y solicita a petición de los familiares, la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para su rescate.

El último dato de geolocalización de las víctimas se ubica en el área conocida como Los Vidrios, entre los municipios de Sonoyta y San Luis Río Colorado.

Ya habían sido secuestrados 63 migrantes en Sonoyta

Tras una denuncia realizada, el pasado 25 de abril del año en curso, por parte del Consulado de Ecuador, acerca de la privación ilegal de la libertad de al menos 30 ciudadanos ecuatorianos, fueron liberados 63 migrantes secuestrados en Sonoyta, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que la mañana del jueves 27 de abril, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía de Sonora, llevó a cabo un operativo conjunto en Sonoyta, municipio de Plutarco Elías Calles, que permitió el rescate de las personas de diferentes nacionalidades.

En operativo especial, derivado de acciones de investigación e inteligencia fue posible ubicar el lugar del cautiverio en una cuartería en el Centro de la ciudad, donde los elementos de la UECS estuvieron acompañados y apoyados por personal de las diferentes corporaciones de seguridad.

Participaron las bases operativas de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Policía Municipal de Sonoyta.

Las personas rescatadas sanas y a salvo son un total de 50 adultos y 13 menores de edad; de ellos 43 son originarios de Ecuador, 9 de Colombia, 5 mexicanos, 4 de Venezuela, uno de Perú y uno de República Dominicana.

Una vez liberadas las víctimas fueron atendidas por el médico legista, quien corroboró su óptimo estado de salud, además la Fiscalía de Sonora ofreció acompañamiento y atención psicológica por parte del Centro de Atención a Víctimas (Cavid), y la orientación legal sobre su situación migratoria.

Por su parte, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro continúa con las investigaciones sobre los hechos que derivaron en la privación ilegal de la libertad de estas personas, y busca identificar a quien o quienes participaron en la retención forzada de los migrantes.