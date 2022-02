Denuncian subordinación de Colmenares, titular de ASF, al Ejecutivo

El diputado Iván Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció subordinación del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la tercera entrega de Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, aseguró que en fechas recientes se habla más de la Auditoría por sus escándalos que por su trabajo de fiscalización.

"A más de tres años de haberse cancelado el NAIM, seguimos sin saber con toda certeza cuál fue el costo final y definitivo para el pueblo de México del capricho del Titular del Ejecutivo", cuestionó.

Recordó que primero se informó que la cancelación costó 330 mil millones de pesos, "pero tras la presión del ejecutivo federal, de manera indigna y humillantes, salieran a corregir esa cifra a 113 mil millones de pesos, sin embargo, la auditoría de desempeño del aeropuerto señala que hay una estimación de obligaciones pendientes de casi 135 mil millones, para un total de 465 mil millones el costo real de la cancelación del aeropuerto".

El legislador panista sostuvo que desde Palacio Nacional se eligió a un "incondicional" que más que investigar al gobierno, se ha concentrado en gastar más de 50 millones de pesos en oficinas de lujo: "Con esos recursos podría haber contratado al número de auditores suficientes para investigar todos los casos gravísimos de corrupción que se han denunciado".

Adicionalmente, denunció, se escondieron dos auditorías; una a Mex Gas Internacional empresa involucrada con Pemex y otra en materia de educación por presuntas presiones del Ejecutivo Federal.

"De ser cierto esto señor auditor, podría actualizarse la causal de remoción por conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública", aseveró.

Iván Rodríguez advirtió que México requiere de una Auditoría Superior de la Federación (ASF) fuete, autónoma e imparcial "y no una sometida al poder del ejecutivo".

"Los conflictos de interés y la corrupción rampante en Pemex han mostrado la falta de capacidad y subordinación de su área. Que este informe no haya sido palomeado desde Palacio Nacional, y que si le levantan la voz nuevamente, no salga a decir se equivocó otra vez", exigió.

En su oportunidad, el diputado priista Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF reconoció que la percepción de corrupción en México no ha disminuido, por lo que solicitó al auditor superior, fiscalizar a las instituciones públicas del país sin filias ni fobias.

"En el país no ha disminuido la percepción de la corrupción, las y los diputados exigimos auditorías sin filias ni fobias políticas, desde esta comisión nos comprometemos a trabajar cercar de la Auditoría Superior de la Federación sin menoscabo de su autonomía, pero sin olvidar que la fiscalización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, le pedimos resultados alejados de la política y apegados al derecho", puntualizó.

Marcelino Castañeda, diputado del PRD, pidió no dejar que se haga escarnio público a instituciones públicas como la Auditoría Superior de la Federación, tal y como ocurrió con la cuenta pública 2019, cuando se escandalizó por el informe sobre los costos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

"Recordemos que en 2019 la ASF intentó ser vulnerada por el Presidente, quien no reconoció los resultados e intentó enmendar la plana, ese hecho significó un antecedente negativo porque obligó a esta auditoría a realizar un trabajo que tenía todas las tablas técnicas para sustentar con datos la conclusión del informe, no debemos dejar que se haga escarnio público a las instituciones públicas", exigió.

En su oportunidad, el diputado Gilberto Hernández (PVEM), aseguró que los informes de la ASF, coadyuvan a acabar con la corrupción y las malas prácticas.

"Las observaciones contribuyen a la correcta aplicación de los recursos públicos, como elemento elemental para combatir la corrupción, los dispendios y el desvío de los mismos, asegurando con ello que el dinero se ejerza adecuadamente y para el beneficio de todos", expuso.