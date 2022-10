Denuncian violación contra alumna en instalaciones de CCH Sur

A-AA+

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) confirmó este jueves que una estudiante del plantel Sur fue violada este lunes.

"Ante este hecho, la Dirección, la abogada y parte del cuerpo directivo de nuestro plantel dieron la atención desde el momento que supieron de esta situación; se le ha brindado asesoría y acompañamiento ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Sexuales", informó la Dirección del CCH Sur.

La colectiva Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur dio a conocer el hecho a través de un comunicado, en el que denunció que la alumna fue violada en uno de los baños de mujeres del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el lunes 17 de octubre.

"La compañera tenía clase en el edificio G de tres a cinco. Salió aproximadamente a las cuatro de la tarde al sanitario del edificio P. Dentro de este sintió como alguien la abrazó por atrás, le tapó la boca y cometió la violación", señaló.

De acuerdo con el comunicado, la joven acudió a su salón de clases después de la agresión y luego pidió ayuda en las oficinas de asuntos escolares, llamó a un familiar y "la canalizaron con la abogada de jurídico".

Señaló que acudieron a denunciar juntas, aunque no precisa si se refiere a la abogada del CCH o a algún familiar y la alumna.

La agrupación Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur aseguró que en este caso hubo revictimización y que le pidieron a la víctima no decir nada ni acercarse a ellas.

Intento de violación contra otra alumna. Hace poco más de un mes, hubo un intento de violación contra otra alumna del referido plantel. En ese entonces, autoridades de la escuela informaron que la integridad de una joven se vio afectada por una persona del sexo masculino.

La agrupación Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur también refirió que en el plantel ya se había registrado una violación en el mes de abril.

"Cabe recalcar que esta misma situación se suscitó en abril de este año. Sin embargo, no se tomaron las medidas correspondientes ante este suceso de suma importancia", afirmó el comunicado de las estudiantes.