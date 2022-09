Denunciará Malena Ríos a gobierno de Oaxaca por violencia de género

A-AA+

La saxofonista María Elena Ríos anunció que iniciará un proceso por violencia de género en contra del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, luego de que se diera a conocer un comunicado en el que la administración estatal confirma que la sobreviviente de intento de feminicidio no podrá continuar su tratamiento en el sector privado, al que tiene derecho por ley.

La también activista dijo que la cifra de casi 2 millones 700 mil pesos que el gobierno del estado asegura que otorgó para la atención médica privada de la saxofonista, "está inflada"y no coincide con el informe que el gobierno estatal presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 24 de junio, que asegura fue menor.

Asimismo, anticipó que la CNDH emitirá un comunicado ante la discrepancia en las cifras, así como en la aseveración de que los pagos están al corriente, toda vez que no se han reembolsado desde marzo.

"Estos gastos jamás cubrieron gastos personales de mi familia, sólo la alimentación mientras me encontraba hospitalizada, ya que el gobierno estatal en innumerables ocasiones se negó a otorgarle el registro de víctimas indirectas a mis padres y hermanos, fue que tras tantos intentos y gestiones personales de mi abogada, Diana Cristal González Obregón, que por fin les otorgaron este registro con fecha 17 de agosto del presente año".

La suspensión del apoyo para atención médica privada, contemplada en la ley para casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la víctima, deja a la saxofonista con una deuda de más de 300 mil pesos en el sector privado, lo que incluye el costo de una cirugía reconstructiva programada para el 9 de septiembre.

Como lo informó EL UNIVERSAL, destacó que hay un adeudo que corresponde a los meses de junio, julio y agosto, por una cantidad aproximada de 153 mil pesos, tratamientos que no han sido reembolsados.

María Elena Ríos señala en un video publicado en Youtube que la atención médica privada ya no le será costeada "a pesar de haberse comprometido de manera personal y pública, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para apoyarme en gastos indispensables e inmediatos para evitar más sufrimiento derivado del ácido sulfúrico que usaron mis agresores de feminicidio en tentativa para querer matarme".

Esto lo atribuyó a una represalia por "hacer valer mis derechos como víctima de violaciones graves a mis derechos humanos ante la CNDH, por evidenciar los más de 675 feminicidios en su administración".

Originaria de Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca de Oaxaca, Ríos Ortiz agregó que iniciará un proceso legal ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) contra Alejandro Murat, por violencia de género.

En su mensaje, señala que la atención médica que recibe está estipulada en el Artículo 8 de la Ley General de Víctimas, sin embargo le fue retirada.

"Como sobreviviente tengo todo el derecho de mejorar, evidentemente no voy a estar moribunda como lo estuve hace casi tres años y claro que tengo todo el derecho de vivir, soñar, reír, cantar, bailar y estudiar como ahora lo hago con mucho esfuerzo a pesar de todas las adversidades, porque me gusta ser una mujer preparada y hacer uso de mi educación correctamente. Para no ser una ladrona e impostora", apunta.

Ríos Ortiz relata que el 28 de julio y el 11 de agosto pasados, personal de gobierno estatal se acercó a ella para ofrecerle reunirse con el gobernador, pero no aceptó.

"En ambas persuasiones, me mandaste a decir que la reunión era para que yo te pidiera lo que yo quisiera y mi respuesta siempre fue que no, no hablaría a solas contigo si no tuviera presente la CNDH y mi abogada particular y si habría solicitudes dije que leyeras la recomendación de la CNDH y capturaras a mi agresor Juan Antonio Verá Hernández", afirmó.

Asimismo, María Elena acusó al gobierno estatal de orquestar ataques en redes sociales que la acusan de perseguir un cargo público y de exigir una cantidad de 80 millones de pesos, afirmación que rechazó, pues dijo que "si bien la recomendación 28/22 de la CNDH establece una reparación del daño por parte del gobierno de Oaxaca debido a la violación de mis derechos humanos y de mi familia, la Comisión de Víctimas aún no ha procedido con estipular una opinión técnica para esta reparación pues Alejandro Murat se ha empeñado en retrasar el proceso de la misma", explicó.

La activista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que debido al riesgo que implican estas situaciones le sean devueltas las medidas del mecanismo de protección federal en la Ciudad de México, "ya que en defensa de los derechos humanos de las mujeres y comunidades indígenas y en tan evidente corrupción, mi vida y la de mi familia están expuestas".