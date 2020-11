Departamento de Julio Scherer, un caso más de simulación de la 4T: PAN

La diputada federal del PAN, Adriana Dávila, dijo que el departamento no declarado de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, en Nueva York, es un caso más de la simulación e incongruencia de la Cuarta Transformación.

En entrevista, la diputada por Tlaxcala dijo que la propiedad de Scherer en Estados Unidos se suma a los casos de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y de los súper delegados federales, quienes, dijo, tienen derecho a tener propiedades, pero hay una hipocresía del gobierno que pretende honestidad y austeridad en las personas que están fuera del gobierno.

"Si hay un gobierno que le hace honor a la simulación es este, hay una incongruencia total. El caso del consejero jurídico es uno de tantos que se han venido evidenciando, las casas de Irma Eréndira, de John Ackerman, de Olga Sánchez Cordero y si revisamos en cada entidad federativa, los casos de los súper delegados hay casos que declararon cosas con un valor totalmente distinto al que tienen", señaló la panista.

"A mí me parece que es un gobierno de hipocresía, nadie niega que puedan tener derecho por su trabajo, por sus empresas, y por sus actividades, a estos bienes. El problema es cuando hay una incongruencia total en donde se pretende que la austeridad, y que la honestidad, y que la transparencia y rendición de cuentas se aplique a quien está fuera del gobierno de López Obrador y de Morena.

"Ese es el verdadero sentido de lo que hoy estamos viviendo de un gobierno más preocupado por la apariencia que por atender la realidad que estamos viviendo, lo del consejero jurídico no nos debe extrañar, lamentablemente porque es como un símbolo de la 4T", explicó.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que el consejero Julio Scherer es propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de Central Park, que no está en ninguna de sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su función como servidor público, y del cual todavía en octubre de 2020 pagó impuestos.

La legisladora Dávila exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Irma Erendira Sandoval que hagan una investigación y rindan cuentas de todos los casos que se han dado a conocer en investigaciones periodísticas.

"Primero, preguntar dónde está la declaración patrimonial del presidente López Obrador, que exhibe a todo mundo en las mañaneras cuando son sus adversarios. Y segundo, ¿dónde está Irma Eréndira? Festejando que nos cayó como anillo al dedo o a la Cuarta Transformación lo que estamos viviendo con esta pandemia", agregó.

"No es el único caso el del consejero jurídico el que se tiene que investigar, no hay rendición de cuentas sobre temas que se han planteado, como las propias casas de la secretaria de la Función Pública y su esposo, lo que pasó con Olga Sánchez Cordero, que de pronto todo se calla; es decir, se deja en el limbo y ellos son responsables, son autoridad también en la procuración de justicia.

"Yo preguntaría ¿quién va a entregar cuentas? Y tiene que entregar cuentas el propio gobierno.

"Ojalá el Presidente, y ya que él es su propio vocero, debería explicar qué está sucediendo. Pero también que se haga una investigación exhaustiva, no solo de Julio Scherer, sino de todos los que se ha evidenciado a través de investigaciones periodísticas y que terminan pasando de largo porque se niegan a darlas a conocer", declaró la diputada panista.