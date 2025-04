Depende del TEPJF definir candidaturas de "defensores de narcos": Sheinbaum

En el marco de la elección judicial de junio próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que, desde su punto de vista, podrían ponerse medidas precautorias o descalificarse a "defensores de narcos".

Esto, luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que hay candidatos "defensores de narcos" en la elección judicial.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada ,y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona.

"Pero tendría que presentarse pues todas las pruebas ¿no? de que es así. Pero hasta ahora quién tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral", dijo la titular del Ejecutivo federal.

El presidente del Senado reconoció que entre los 3 mil candidatos que buscan un cargo en el Poder Judicial, hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad por ser defensores de narcotraficantes.