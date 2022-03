Deploran senadores de Morena resolución de Parlamento Europeo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Senadores de Morena lamentaron, deploraron y rechazaron la resolución que emitió el Parlamento Europeo el pasado 10 de marzo, pues en los hechos se alinea con quienes, desde México y desde el extranjero, han emprendido una campaña política en contra del actual gobierno mexicano al tiempo que minimizaron los crímenes contra periodistas.

En una carta firmada por solo 32 de los 61 senadores oficialistas, prácticamente reprodujeron los argumentos y frases de la respuesta presidencial a dicho Parlamento y señalaron que dicha campaña tiene la finalidad de preservar privilegios para una minoría que se siente con el "derecho" de practicar la corrupción y la rapiña de los bienes públicos nacionales.

"Deploramos que el Parlamento Europeo emita juicios que condenan de manera fulminante, pero quizá desinformada y ciertamente distorsionada, al gobierno mexicano", señalaron entre otros Olga Sánchez, Héctor Vasconcelos, César Cravioto, Casimiro Méndez, Lucy Meza, Martha Lucía Micher, José Narro y Ovidio Peralta, entre otros.

A tres días de la resolución del Parlamento Europeo y en medio de una crisis de inseguridad con masacres en varios estados en las últimas semanas, aseguraron que "en México está empezando a reducirse la violencia gracias a la estrategia emprendida por el actual gobierno federal consistente en combatir las causas profundas de la inseguridad - la pobreza, la desigualdad y la corrupción -, mismas que el actual gobierno combate prioritariamente y en coordinación estrecha y cotidiana de los tres órdenes de gobierno".

El pronunciamiento tampoco aprecia el hecho de que, a diferencia de pasados gobiernos, hoy no se tolera la impunidad. Una muestra de ello es que, en cuatro de cinco homicidios de periodistas, ocurridos en lo que va del presente año, se ha logrado la detención de 17 presuntos responsables tanto materiales como intelectuales.

"México se respeta la libertad de expresión, no se censura a medios, como sí ha ocurrido en otros países; tampoco perseguimos a periodistas, como sí lo han hecho otros países con Julian Assange, por ejemplo", subrayó la carta que no fue firmada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Los legisladores de Morena hicieron un respetuoso llamado a las y los legisladores del Parlamento Europeo que votaron a favor de la resolución citada, a mantener abiertos nuestros canales de comunicación, para que, mediante un diálogo franco, un trato digno y respetuoso, que ambas partes nos merecemos, continuemos trabajando en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras fructíferas relaciones.