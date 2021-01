Depresión afectaría eficacia de vacunas contra el Covid-19: estudio

Milton Caraglio fue presentado con el Atlas, tras ser la última contratación de los Zorros tras la lesión del atacante, Julio Furch. Caraglio llegó procedente de Cruz Azul y en la conferencia prensa no pasó desapercibida la forma en que fue eliminada la Máquina el torneo anterior en el que perdió una ventaja de cuatro goles en las semifinales ante los Pumas.

Caraglio respondió a las críticas de Víctor Velázquez, uno de los directivos de la Cooperativa de Cruz Azul quien mencionó que el planteamiento ante Pumas fue mediocre.

"Me parece una estupidez, es una realidad, perdón que lo diga así pero ningún jugador va a salir al campo con esa mentalidad, pongo las manos al fuego por mis compañeros que no fue así, son partidos de futbol y eso ha pasado millones de veces, se aprende y no hay que tener en cuenta esas cosas que pasan en Cruz Azul, me parece una falta de respeto a los jugadores", mencionó el delantero rojinegro.

Por otro lado, sobre su nuevo equipo, Milton sabe el momento que vive Atlas, en donde pelea por no ser el último lugar en la tabla de cocientes, pero reconoce que tiene la responsabilidad de ser el goleador del equipo y ayudar a tener un buen torneo.

"La presión la tenemos todos y el sacrificio también. Hoy me toca el peso de ser delantero y anotar, pero todos tenemos responsabilidades, tanto el que juega, como el que está en la banca", apuntó.

Milton Caraglio fue presentado oficialmente como refuerzo del Atlas por el presidente José Riestra y por el director técnico Diego Cocca.