Derrame de petróleo en Veracruz cumplió 24 días

XALAPA, Ver.- Durante la tarde y noche del domingo 1 de marzo, oleadas de hidrocarburo comenzaron a recalar en playas de Pajapan, un municipio indígena y de gran riqueza natural en el sur de Veracruz. Desde entonces y hasta el día de hoy, las "manchas" de crudo han aparecido en casi todo el litoral veracruzano.

La primera oleada de petróleo que impactó el municipio, ubicado en la Sierra de Santa Marta, pegó a media docena de playas y a la emblemática Laguna del Ostión; luego, las manchas del crudo llegaron a playas de Mecayapan, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, más hacia el sur de la entidad.

Si bien no se trató de olas de crudo abarcando extensiones completas de playas o manglares, las manchas del producto —con tamaños desde uno, cinco, diez, veinte centímetros y hasta medio metro de ancho— recalaron en los últimos días en los municipios norteños de Tuxpan, Nautla, Cazones y Tamiahua; antes ya habían llegado a playas del centro y sur de Alvarado, Catemaco y San Andrés Tuxtla, y en menor medida en Boca del Río y Veracruz.

En las zonas afectadas los pobladores, así como pescadores, prestadores de servicios, funcionarios municipales y elementos de la Marina han llevado a cabo la limpieza del hidrocarburo.

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La organización ecologista Greenpeace alertó, cuatro días después del recalado en Pajapan, que habría afectaciones graves a los ecosistemas, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud, a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.

A más de 20 días del primer reporte de chapopote en las costas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco, las autoridades no han podido establecer la causa del derrame, la magnitud real del mismo ni identificar responsables.