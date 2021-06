Derrota electoral en CDMX, por ambición al interior de Morena: AMLO

Junto al agrupamiento que hicieron sus adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la pérdida de alcaldías y de curules en el Congreso de la Ciudad de México fue ocasionada también por la ambición y por "intereses personales y de grupo" al interior de Morena.

"Hay quienes están en el movimiento y que no han entendido de que estamos viviendo un momento definitorio, un momento estelar, es la transformación del país y sólo ha habido tres transformaciones: la Independencia, la Reforma, la Revolución, y esta es una transformación, y ellos siguen viendo sus intereses personales, los intereses de grupo; no alcanzan a ver más lejos, no alcanzan a entender que el poder no tiene sentido si no tiene como propósito la justicia.

"El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, todo lo otro es politiquería, es fantochería, prepotencia, ambición, individualismo".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal criticó que en el partido que fundó hay quienes piensan en el "quítate tú porque quiero yo", por lo que los calificó de irresponsables e inconscientes.

"Sí existe eso de que piensan que es lo mismo, que es el ´quítate tú porque quiero yo´, se les olvida que estamos viviendo un momento un histórico de transformación y son tan irresponsables e inconscientes que por su ambición personal son capaces de apoyar a los conservadores corruptos", agregó en Palacio Nacional.