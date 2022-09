Derrumbes por lluvias dejan incomunicados a Nativitas Coatlán, Oaxaca

A-AA+

Unos mil 500 habitantes de la comunidad de Santa María Nativitas Coatlán, ubicada en la sierra zapoteca-mixe del Istmo y que pertenece al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, permanecen incomunicados desde el pasado martes, por derrumbes provocados por las lluvias.

"Desde que empezó el mes de septiembre no ha parado de llover en la zona, no son lluvias intensas, pero sí son persistentes y la tierra se ha reblandecido. Una parte del camino se desgajó junto con la pared del cerro y quedamos incomunicados", dijo el campesino y promotor cultural, Silviano Ruiz Vasconcelos.

Además de ese derrumbe, explicó, hay un hundimiento de la tierra en el acceso principal de la población. "Cerca de unos 70 metros de largo de la entrada se ha hundido como un metro de profundidad y por eso ahora se está utilizando un acceso alterno para las camionetas y los dos autobuses que hacen las corridas a Ciudad Ixtepec, donde hacemos las compras", añadió.

"En estos días en que hemos estado incomunicados, los pobladores tenemos que caminar entre el lodo, cargando las cajas de víveres, que por fortuna no nos hacen falta por ahora". Sin embargo, señaló que esperan que la autoridad de Santo Domingo Tehuantepec envíe la ayuda para reparar el camino dañado y revise las causas del hundimiento del acceso principal.

Hay preocupación en el pueblo por el hundimiento del terreno que está en la entrada porque los postes de luz se están inclinando y los cables eléctricos están tensados y pueden reventarse o tirar los postes. "Nadie desea un accidente", agregó, al tiempo de pedir el apoyo de las autoridades para que arreglen el camino dañado por las lluvias.

Con la llegada de las lluvias, comentó, "algunos compañeros quisieron trasladarse a Ciudad Ixtepec por la ruta del municipio vecino de Guevea de Humboldt, pero se regresaron al percatarse que tenía más daños y optaron por retomar la ruta que transitamos desde hace 20 años, que es salir por Santiago Lachiguiri e incorporarnos hacia la super carretera y de ahí a Ciudad Ixtepec".