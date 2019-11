Desabasto de fármaco para quimioterapias fue por ineficiencia de administradores

El desabasto de metotrexato, principal fármaco para tratar la leucemia, se debió a las "ineficiencias" de la comunicación entre los administradores de los hospitales y los médicos, afirmó Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En conferencia de prensa en el Instituto Nacional de Medicina Genómica la funcionaria detalló que no hay una comunicación adecuada entre la administración y los doctores, por lo que se está realizando una evaluación de los administradores de los hospitales. "El tema del metotrexato que primero no había, hubo una manifestación de los padres de familia en el aeropuerto de la CDMX, trajimos el metotrexato de Francia se repartió en menos de 48 horas y ahora lo que tenemos son oficios del Hospital Infantil de México y del de Pediatría donde nos quieren devolver el medicamento porque ellos tienen suficiente para fin de año, entonces ese tipo de cosas obedecen a que no hay una comunicación apropiada entre los administradores y los médicos, eso se tiene que solventar porque aquí el que está padeciendo, es el paciente entonces todas estas ineficiencias tienen que ser subsanadas de cualquier manera", dijo.

Buenrostro Sánchez detalló que una vez que se trajo el medicamento de Francia, en una semana se distribuyó por todo el país y enfatizó que la Secretaría de Hacienda garantiza la compra de los medicamentos.

"Nosotros garantizamos la compra, nosotros compramos tan rápido como sea necesario, la importación del metotrexato nos llevó tres días en lo que hicimos la compra y todo lo demás que tardó el medicamento de viajar de Francia a México y en menos de 48 horas se distribuyó a nivel nacional. En una semana se tenía resuelto el problema, no es un tema de compras, sino de procedimiento, porque la prioridad está en la salud", indicó.

Resaltó que derivado de la evaluación que han realizado a los administradores de los hospitales, hasta el momento tres han presentado su renuncia, se tratan del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Hospital Infantil de México y del de Alta especialidad de Ciudad Victoria.

"El abasto no es un tema de compras, una cosa es la compra y otra el abasto, cómo se garantiza, se tiene que identificar correctamente las necesidades y una vez identificadas se canaliza el suministro que son dos partes, para que funcionen tiene que haber una perfecta coordinación entre las áreas administrativas y las áreas médicas, tiene que haber comunicación entre los dos niveles, porque no solo es que comprar, sino que realmente lo que se compre sea lo que se necesite", indicó.

Destacó que algunos médicos señalan que se siguen pidiendo medicamentos "viejísimos", que se consumían hace 20 años, en lugar de fármacos más actuales con mayor efectividad, por lo que al no recibir estos medicamentos los doctores acusan desabasto.

"Nosotros hemos estado encontrando con estas mesas con los expertos, es que se consume medicamento que se consumía hace 20 años y que ya hay mucho medicamento nuevo con mejores resultados, efectividad y de mejor precio, que no se están utilizando, el abasto y desabasto, les pido que revisen de qué estamos hablando, es medicamento viejísimo, que no se produce ya no se elabora y los médicos lo siguen pidiendo y dicen; es que hay desabasto, pero ya no se produce", apuntó.