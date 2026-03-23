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Desafuero de "Alito" Moreno sigue en pausa

La resolución se espera antes de que termine el periodo de sesiones en la Cámara.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 05:58 p.m.
A
Desafuero de Alito Moreno sigue en pausa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- En menos de 80 días, la

Copa del Mundo
de la FIFA 2026 comenzará con el partido inaugural

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entre México y Sudáfrica.
El Tricolor y los "Bafana Bafana" se enfrentarán sobre la cancha del Estadio Azteca el jueves 11 de junio, como parte de la actividad del Grupo A del Mundial de Norteamérica.
En espera de que arranque la justa mundialista, todavía falta definir a los últimos seis invitados al torneo más importante de selecciones a nivel mundial.
De momento 42 países ya tienen asegurada su participación, por lo que en los próximos días se confirmará quienes los acompañaran.
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los que cuentan con su boleto.
Mientras que los últimos cupos se repartirán entre el Repechaje de Europa (cuatro) y el Intercontinental (dos).
El 31 de marzo quedarán, oficialmente, las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.
En nuestro país, se repartirán dos boletos: el Estadio Akron y el BBVA recibirán a tres países que todavía sueñan con acceder al Mundial de Norteamérica 2026.
La casa de las Chivas será el escenario donde Jamaica y Nueva Caledonia tratarán de avanzar a la "final", donde ya está instalada la República Democrática del Congo.
El ganador del representante de la Concacaf y de la Confederación de Futbol de Oceanía jugarán a un solo partido, en búsqueda de jugar contra el representante de la Confederación Africana de Futbol.
Mientras que, en la casa del Monterrey, Bolivia y Surinam se jugarán el pase al partido definitivo ante Irak.
¿Cuándo y dónde ver los partidos que se jugarán del Repechaje Mundialista en Guadalajara?
· Nueva Caledonia vs Jamaica
· Fecha: Jueves 26 de marzo
· Hora: 21:00
· Estadio: Akron
· Transmisión: TUDN/ViX Premium/FIFA+/DAZN
· República Democrática del Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica
· Fecha: Martes 31 de marzo
· Hora: 15:00
· Estadio: Akron
· Transmisión: TUDN/ViX Premium/FIFA+/DAZN

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