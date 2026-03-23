Desafuero de "Alito" Moreno sigue en pausa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- En menos de 80 días, la

de la FIFA 2026 comenzará con el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

entreEly los "" se enfrentarán sobre la cancha delel jueves 11 de junio, como parte de la actividad del Grupo A del Mundial de Norteamérica.En espera de que arranque la justa mundialista, todavía falta definir a losaldea nivel mundial.De momentoya tienen asegurada su participación, por lo que en los próximos días se confirmará quienes los acompañaran., Arabia Saudita, Argelia,, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España,, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los que cuentan con su boleto.Mientras que losse repartirán entre el(cuatro) y el(dos).Elquedarán, oficialmente, las 48que participarán en la próximaEn nuestro país, se repartirán: ely elrecibirán a tres países que todavía sueñan con acceder al Mundial de Norteamérica 2026.La casa de lasserá el escenario dondetratarán de avanzar a la "final", donde ya está instalada laEl ganador del representante de lay de lajugarán a un solo partido, en búsqueda de jugar contra el representante de la Confederación Africana de Futbol.Mientras que, en la casa delse jugarán el pase al partido definitivo ante Irak.¿Cuándo y dónde ver losque se jugarán delenvs· Fecha: Jueves· Hora: 21:00· Estadio: Akron· Transmisión: TUDN/ViX Premium/FIFA+/DAZNvs· Fecha: Martes· Hora: 15:00· Estadio: Akron· Transmisión: TUDN/ViX Premium/FIFA+/DAZN