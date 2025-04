Informe sobre la Solicitud de Desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- La diputada Noemí Luna, vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo que propone exhortar a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para invitar a Edgar Antonio Maldonado Ceballos, fiscal general de Morelos, para que informe las acciones que realizará para resarcir los errores en la integración de la carpeta de investigación número SC0l/9583/2024, que acompañó la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por presunto abuso sexual.

"Presentamos un exhorto a la Comisión de Igualdad para que invite al fiscal de Morelos a una mesa de trabajo, a una reunión de trabajo y, ahí, cuestionar en qué momento se presentará otra vez la solicitud de desafuero y cómo pretenden resarcir las posibles inconsistencias que argumenta el presidente de la Sección Instructora, hubo en la carpeta", explicó la legisladora panista.

La diputada Luna dijo que no se puede desechar el caso, porque ello conllevaría a que las víctimas de abuso sexual perdieran la esperanza de obtener justicia.

"Hubo una mujer valiente que se atreve a denunciar una posible violación, y si aquí se le da en la puerta ´carpetazo´, lo que le estamos diciendo a las víctimas de violación del país es que "no importa si denuncian o no denuncian porque no va a pasar nada", dijo.

Refirió que sólo en el 2024, más de 21 mil mujeres denunciaron violaciones, "y eso que el 90% no lo denuncia, y de quien sí denuncia, 40% queda en la impunidad".

"Es decir, el caso de Cuauhtémoc solo desnuda una realidad que sufrimos las mujeres en todo el país", lamentó.