Desalojan con gases lacrimógenos a pobladores de Teopisca en Chiapas

A-AA+

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) desalojaron con gases lacrimógenos a pobladores de Teopisca que bloqueaban la carretera de cuota de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez.

En la trifulca, los tzeltales y tzotziles dañaron cinco vehículos, entre ellos una ambulancia de Protección Civil Municipal; llevaron retenidos a nueve empleados municipales de San Cristóbal de las Casas, tres camiones recolectores de basura, así como a tres militares, que horas después liberaron.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SS y PC) informó que durante el operativo fueron detenidas siete personas, acusadas de los delitos de motín, daños, ataques a las vías generales de comunicación y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado.

La dependencia de seguridad señaló, además, en un comunicado que los inconformes "accionaron armas de fuego provocando daños a un helicóptero y a una cámara de Escudo Urbano C5, logrando controlar y repeler la agresión".

En el desplieguen fueron asegurados además ocho vehículos (seis automóviles y dos motocicletas), así como un arma de fuego calibre 22 mm, 22 cartuchos percutidos calibre 2.23 mm y 17 del calibre 9 mm.

El bloqueo fue realizado a la altura del kilómetro 46, en la entrada a San Cristóbal de las Casas. En esa zona los inconformes abandonaron algunos de los vehículos que utilizaron para movilizarse.

Exigen resolver juicio por violación a derechos

Los pobladores bloqueaban la carretera de cuota para exigir que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) resuelva el juicio por violación a derechos políticos y de género, promovido por la ex síndica Josefa Sánchez Pérez.

Posterior al desalojo de este martes, el Tribunal informó que ordenó "a las autoridades responsables restituir en el cargo a los miembros del ayuntamiento de Teopisca" que fue desintegrado después de la renuncia de sus integrantes, derivado del asesinato, el 8 de junio, del alcalde Rubén de Jesús Valdez Díaz (PVEM).

A causa del homicidio, los integrantes del cabildo renunciaron, excepto Sánchez Pérez. El Congreso local nombró el 24 de junio un concejo municipal, encabezado por Luis Valdez Díaz, hermano del alcalde asesinado.

La ex síndica se inconformó, respaldada por seguidores protestó con bloqueos carreteros, como el de este martes en la carretera de cuota de San Cristóbal -Tuxtla Gutiérrez.

Acudió además a un juicio por violación a sus derechos políticos y de género ante el Tribunal Electoral local.

La resolución jurisdiccional de este martes, ordenó a las autoridades responsables, que "en plenitud de sus atribuciones realice previo al procedimiento correspondiente, el proceso de sustitución del cargo del presidente municipal vacante".

Esto, "de entre los miembros que fueron electos en el proceso electoral local ordinario para el periodo 2021 – 2024 para su debida integración".

Los tzeltales y tzotziles, además de la carretera de cuota, bloquearon la vía San Cristóbal de las Casas - Comitán de Domínguez -Ocosingo y Palenque, que hasta esta tarde continuaba cerrada.

Asimismo, hace más de 15 días siguen los bloqueos en las proximidades de los poblados La Cañada y La Campana, ubicados afuera de la cabecera municipal de Teopisca.

A través de una video grabación difundida por la tarde, simpatizantes de la ex síndica informaron que liberaron a los tres militares retenidos durante el desalojo.

"Señores, fueron retenidos por las manifestaciones que provocó el gobierno estatal; ustedes son federales y serán devueltos a su base para que no haya problemas de que los mataron", dijo un hombre cuando ordenaba la liberación.

Fuentes oficiales indicaron que los nueve trabajadores municipales y los camiones de limpia fueron liberados también horas después.