Desaparece Oficina de Presidencia tras salida de Romo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salida del Gabinete de Alfonso Romo Garza, fue porque ya no quería estar en el gobierno, pero seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo adelantó que quedará vacante el cargo de Jefe de Oficina de la Presidencia, para ahorrar ese recurso.

"Ya no vamos a tener esa oficina, porque me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar, no cobraba, la mayoría de su equipo no cobraba".

El presidente López Obrador pidió no caer en conjeturas o especulaciones sobre la salida de Romo del gabinete federal.

"Si no se lee el mensaje se especula, se cae en conjeturas, (Romo) seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Le pedí que aceptara ser funcionario y participó por dos años, a principios de año me lo recordó".

"Ponchó está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo, nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado".

Señaló que hay muchos ciudadanos y empresarios a los que ha invitado a participar, porque simpatizan con su movimiento, pero ellos quieren ayudar de otra manera, sin cargos, porque actúan con libertad e independencia.

Destacó que Romo Garza fue el primero de los empresarios en adherirse a su movimiento a pesar de las críticas de "su gremio" que lo veía con malos ojos.