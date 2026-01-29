Desaparecen diez trabajadores de mina

Culiacán, Sin.- En la zona serrana del municipio de Concordia se reportó la desaparición de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp., entre ellos los ingenieros Antonio "N", con cargo de supervisor del medio ambiente, Antonio Esparza, gerente de relaciones comunitarias y José Castañeda.

A través de redes sociales, sus familiares informaron que el pasado 23 de enero, presuntamente personas armadas privaron de su libertad a 10 trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad, identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.

Uno de estos empleados es Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 40 años, originario del Estado de Chihuahua, por lo que el gobierno de dicha entidad emitió una ficha de búsqueda.

Hasta el momento el gobierno de Sinaloa no se ha pronunciado al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) a través de redes sociales, expresó su preocupación por la desaparición de los trabajadores y solicitó la intervención de las autoridades de Sinaloa para dar con ellos.